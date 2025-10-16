Campioana Volei Alba Blaj, debut dificil în Divizia A1, în deplasare cu rivala CSO Voluntari

Campioana Volei Alba Blaj are parte de un debut dificil de stagiune în Divizia A1, în deplasare cu rivala CSO Voluntari (duminică, 19 octombrie, ora 16.00, în direct la TVR Sport.).

Este o nouă confruntare între cele două contracandidate la supremația internă, după aceea din urmă cu o săptămână, când în „Alba Blaj” Arena vicecampioana s-a impus cu 3-1, cucerind trofeul Supercupei României tocmai în „Mica Romă”. Astfel, formația pregătită de Giovanni Caprara are un ascendent moral în fața adversarei, în urma succesului din confruntarea care a deschis sezonul. Pentru Volei Alba Blaj ar fi greu de acceptat un al doilea insucces consecutiv împotriva echipei din Ilfov, asta după înfrângerea suferită în fața fanilor.

Startul sezonului 2025/2026 este unul cu dispute complicate pentru gruparea blăjeană, care peste o săptămână (duminică, 26 octombrie) va primi vizita echipei Dinamo București, medaliată cu bronz în ediția anterioară a întrecerii interne.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI