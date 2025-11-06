Sâmbătă, Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia, derby incendiar „de Alba”, în prima etapă a returului Seriei 7 din Liga 3!

Prima etapă din returul Ligii 3 propune un derby incendiar „de Alba” între rivalele Metalurgistul Cugir și CSM Unirea Alba Iulia, o confruntare care se dispută sâmbătă și are o însemnătate deosebită pentru cele două conjudețene. CSU Alba Iulia evoluează vineri, pe teren propriu, iar CIL Blaj și Hidro Mecanica Șugag au jocuri externe.

*CS Universitar Alba Iulia (locul 8, 13 puncte) – Timișul Șag (locul 10, 8 puncte), în tur, 3-2, vineri, pe „Pielarul”, ora 14.00.

Universitarii au două partide succesive adjudecate și sunt la al doilea joc la rând în fața fanilor. Gazdele vizează toate punctele, unele importante, în compania unui adversar din subsol, cu două puncte în 3 dispute. La precedent descindere în Alba, Timișul Șag a învins net, 7-2, la Șugag (în urmă cu o lună).

*Metalurgistul Cugir (locul 3, 22 de puncte) – CSM Unirea Alba Iulia (locul întâi, 25 de puncte), în tur, 2-1, sâmbătă, ora 14.00, „Arena CSO”.

Confruntare „de totul sau nimic” între Metalurgistul Cugir și CSM Unirea Alba Iulia, formații clasate pe podiumul Seriei 7 și despărțite de 3 puncte. Liderul este sub presiune, după două jocuri în care a luat un singur punct, meciul fiind deschis oricărui rezultat. Asta mai ales după rezultatul din tur, pe „Cetate”, unde „roș-albaștrii” au dat lovitura (2-1), impunându-se în compania grupării albaiuliene considerată favorită, care însă a ratat exemenul din runda inaugurală. Punctele au o valoare dublă, în contextul luptei pentru play-off, iar echipa condusă de Alexandru Pelici se prezintă în fața unei reale finale.

*Știința Poli Timișoara (locul 2, 25 de puncte) – Hidro Mecanica Șugag (ultima poziție, un punct), în tur, 0-0, sâmbătă, ora 14.00.

O întâlnire disproporționată în care se pune doar problema diferenței de scor. În cele din urmă, formația de pe Valea Sebeșului a renunțat la retragerea vehiculată după înfrângerea cu CSU Alba Iulia (0-6) și va continua aventura. „Alb-violeții” întâlnesc „lanterna roșie”, oponent care are 10 eșecuri la rând, un singur punct (0-0 cu Poli, la Cugir, în 30 august) și este cea mai modestă formație a eșalonului (45 de goluri încasate).

*Unirea Sântana (locul 5, 22 de puncte) – CIL Blaj (locul 9, 10 puncte), în tur, 2-1, sâmbătă, ora 14.00.

Gazdele reprezintă cea mai bună formație nou promovată din Seria 7, la prima participare în eșalonul terț, și speră la o calificare în play-off. Blăjenii caută reabilitarea după eșecul din tur și înfrângerea din săptămâna precedentă, 0-2 acasă cu Viitorul Arad, care a pus punct unei serii de 3 partide imbatabile. Unirea Sântana are 3 victorii consecutive fără a primi gol.

