Liga 3, Seria 7: CSM Unirea Alba Iulia – lider, cu 7 victorii consecutive, Metalurgistul Cugir – locul secund și revelația toamnei

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Liga 3, Seria 7: CSM Unirea Alba Iulia – lider, cu 7 victorii consecutive, Metalurgistul Cugir – locul secund și revelația toamnei, după 8 etape din această stagiune

După 8 etape scurse din eșalonul terț, pe primele două poziții în ierarhia Seriei 7 din Liga 3 sunt două combatante din Alba, CSM Unirea Alba Iulia (21 de puncte) – lider cu 7 victorii consecutive și Metalurgistul Cugir (19 puncte) – locul secund, echipa „roș-albastră” fiind revelația toamnei fotbalistice.

Citește și: VIDEO | Metalurgistul Cugir – Poli Timișoara 2-1 (1-0), în derby-ul Seriei 7 din Liga 3: Al doilea eșec în Alba pentru Poli

Cele două reprezentante ale Albei sunt peste Știința Politehnica Timișoara, considerată principala favorită a luptei pentru promovare, gruparea din Banat clasându-se pe poziția a treia, la 5 puncte în spatele „alb-negrilor” și 3 în urma elevilor lui Lucian Itu. CSM Unirea Alba Iulia are cel mai bun golaveraj (28-5), cel mai bun atac și cea mai puternică defensivă, iar Metalurgistul Cugir deține al doilea golaveraj (20-7), al doilea atac și a treia apărare (Poli Timișoara – are 6 goluri primite) din serie. Statistic, la nivelul eșalonului terț, în stagiunea curentă, doar Șoimii Gura Humorului (lider în Seria 1, 21 de puncte), are mai puține goluri primite (două), decât gruparea albaiuliană. Și SC Popești Leordeni (locul 3 în Seria 3) și Jiul Petroșani (locul 2, Seria 6) au primit tot 5 goluri. Pe de altă parte, ofensiva echipei pregătită de Alexandru Pelici este cea mai prolifică a eșalonului.

*Metalurgistul Cugir, progres major!

Comparațiile cu sezonul anterior, după 8 runde, relevă un progres major în cazul Metalurgistului Cugir, care în toamna anului trecut acumulase numai 7 puncte (golaveraj 10-19) și se clasa pe locul 8! CSM Unirea Alba Iulia era tot prima, cu 20 de puncte, însă fără eșec, în Seria 7.

Fără îndoială, Metalurgistul Cugir reprezintă revelația toamnei în Alba, în privința parcursului, unul mult peste ce se anticipa. Cugirenii au început campionatul cu o serie de 5 victorii consecutive și au un singur eșec stagional, acasă cu Unirea Sântana. Metalurgistul a reușit două succese imense, 2-1 pe „Cetate” cu conjudețenii de la CSM Unirea Alba Iulia și tot 2-1, pe „Arena Cugir” cu Poli Timișoara, rezultate care cântăresc enorm în perspectiva luptei pentru calificarea în play-off!

Fără a minimaliza importanța și celorlalte partide programate până la finele anului, dar de departe se disting confruntările Unirea Alba Iulia – Politehnica Timișoara (etapa a 10-a, 25 octombrie) și Metalurgistul Cugir – Unirea Alba Iulia (etapa a 12-a, prima a returului, vineri, 7 noiembrie). (H.D.M.)

