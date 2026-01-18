Salariul minim 2026 | Care este valoarea actuală și de când va crește salariul minim în România. Cu cât rămân salariații „în mână”
Care este valoarea actuală și de când va crește salariul minim în România. Cu cât rămân salariații „în mână"
Salariul minim brut pe țară în România va crește la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, majorare aprobată pentru a spori veniturile angajaților.
În perioada ianuarie-iunie 2026 se menține facilitatea fiscală de 300 lei neimpozabili.
Salariul minim brut este de în prezent de 4.050 lei.
La nivelul de 4.050 lei, angajații primesc „în mână” aproximativ 2.574 de lei, valoarea netă a acestui venit.
Majorarea de la 1 iulie 2026 reprezintă o creștere de 6,8% față de nivelul de la începutul anulului 2026 al salariului minim din România.
Suma neimpozabilă va scădea de la 300 la 200 de lei de la mijlocul anului. Pentru a se aplica scutirea de taxe pe suma de 200 de lei, plafonul veniturilor din salarii și asimilate salariilor va crește la 4.600 de lei de la 1 iulie 2026.
Salariul minim net („în mână”) va fi de 2.699 de lei de la 1 iulie 2026. De creștere vor beneficia un număr de 1.759.027 salariați.
Majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată influențează, pe lângă cei 1.759.027 de salariați ce sunt beneficiari direcți, și mult mai multe drepturi și obligații, cum ar fi:
*modificarea salariului de bază minim brut pe țară determină creșterea contribuției pentru persoane cu handicap neîncadrate, întrucât acest calcul se raportează la salariul minim (Legea nr. 448/2006 art.78 alin.(3));
*modificarea salariului de bază minim brut pe țară determină creșterea punctului de amendă, întrucât acesta se raportează la salariul minim (Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare – art.98).
