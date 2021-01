Salariile cadrelor didactice vor crește. CCR: Majorarea se va face din septembrie 2021

S-a dat dreptate guvernului Orban în privința creșterii salariilor cadrelor didactice de către Curtea Constituțională (CCR). Astfel, salariile cadrelor didactice vor crește din septembrie 2021, și nu începând cu septembrie 2020, așa cum voia PSD, după ce CCR a admis o sesizare a executivului.

Mai precis, PSD a vrut o devansare a creșterii de salarii în educație, astfel încât aceasta să intre în vigoare încă din septembrie anul trecut. O lege votată anul trecut de majoritatea PSD prevedea creșterea salariilor profesorilor din septembrie 2020, dar guvernul a modificat legea prin Ordonanța de rectificare a bugetului și a amânat creșterea pentru septembrie 2021. PSD a modificat la rândul său OUG în Parlament, iar guvernul a atacat la CCR legea.

CCR a admis în unanimitate sesizarea guvernului, motivul fiind neclaritatea legii adoptate de Parlament.

Reamintim că mai multe sindicate ale profesorilor au cerut Guvernului să acorde majorarea salarială promisă profesorilor și stabilită prin Legea 153. Salariile profesorilor ar fi trebuit să crească cu 16% de la 1 septembrie 2020, potrivit Ministerului Educației. Dar înaintea cu puțin timp de a acorda această creștere, Guvernul a amânat-o până în septembrie 2021. Recent, prin ordonanță de urgență dată de Guvernul Cîțu au fost înghețate toate salariile și sporurile din sectorul bugetar la valoarea din decembrie 2020.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a spus că “mi se pare greșit să fie acordate creșteri salariale otova, trebuie date pe anumite criterii de performanță. Nu neapărat pe excelență sau elitism, este mult mai greu sa duci un elev de la nota 5 la nota 6, decât să-l duci de la 9 la 10″.

Sursă: edupedu.ro