Reacția liderilor politici din Alba după căderea Guvernului Bolojan: Mesajele transmise de Dumitrel, Mureșan și Dogar

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan depusă de PSD și AUR a fost adoptată, marți, 5 mai 2026, în plenul reunit al Parlamentului României.

S-au înregistrat 281 de voturi „pentru” adoptarea moțiunii de cenzură și 4 împotrivă. Astfel, a fost întrunită majoritatea necesară prevăzută de Constituție.

Liderii politici principali din județul Alba, Corneliu Mureșan (PSD), Ion Dumitrel (PNL), Bogdan Dogar (USR) au oferit o primă reacție, pentru ziarulunirea.ro, la scurt timp după ce Guvernul Bolojan a picat.

Corneliu Mureșan (PSD): Mandatul lui Bolojan în fruntea Guvernului a fost caracterizat de încăpățânare, aroganță și lipsă de empatie față de români

,,Rezultatul moțiunii, numărul mare de 281 de voturi, este concludent cu privire la direcția care a fost trasată astăzi în Parlament și anume că nu mai există sprijin pentru premierul Ilie Bolojan de la PNL.

Acest lucru vine în urma faptului că în cele 10 luni în care a fost în fruntea Guvernului a crescut taxele, în special TVA-ul. Creșterea aceasta nu se vede în buget, iar asta se poate proba prin datele statistice văzute chiar zilele trecute. A sărăcit românii cu venituri mici și a lovit puternic în clasa de mijloc. A prăbușit consumul și a dublat inflația, distrugând astfel puterea de cumpărare a românilor. Bineînțeles că a crescut datoria publică și a dus România în recesiune, deoarece avem o recesiune tehnică, dar care se manifestă ca și o recesiune.

Aceste lucruri o să fie confirmate, în curând, de cei de la statistică. Suntem pentru prima dată după foarte mulți ani când suntem într-o situație economică atât de precară.

Mandatul lui în fruntea Guvernului a fost caracterizat de încăpățânare, aroganță și lipsă de empatie față de români.”, a spus Corneliu Mureșan, liderul PSD Alba.

Ion Dumitrel (PNL): Nu vom mai face un Guvern alături de PSD, pentru că trebuie să fim oameni de cuvânt, atât față de noi, cât și față de români

„Moțiunea a fost votată, deci Guvernul a picat. Partidul Național Liberal trebuie să se țină de cuvânt, așa cum a hotărât în structurile de conducere. Nu vom mai face un Guvern alături de PSD, pentru că trebuie să fim oameni de cuvânt, atât față de noi, cât și față de români. Nu poți fi om de cuvânt față de români dacă nu ești om de cuvânt față de tine, referindu-mă la cei din conducerea Partidului Național Liberal.

Eu personal am susținut și susțin reforma statului propusă de domnul Bolojan și de Guvernul care acum și-a încheiat activitatea. De asemenea, susțin o reformă radicală a PNL, în sensul în care trebuie să fim oameni de cuvânt, să avem respect față de oameni și să fim sinceri. Trebuie să eliminăm comportamentul liderilor PNL care a semănat, până la era Bolojan, cu cel al celorlalte partide clasice.

Să fim corecți cu oamenii, aceasta este concluzia. Domnul Bolojan a arătat o nouă direcție a României, pe care românii au cerut-o.”, a expliat Ion Dumitrel, liderul PNL Alba.

Bogdan Dogar (USR): Alianța toxică a PSD cu extremiștii de la AUR nu este doar o înțelegere politică, ci o alianță a rușinii, menită să arunce România înapoi în haos

,,Căderea Guvernului Bolojan nu este un accident, ci o trădare ordinară orchestrată de PSD, partidul care a demonstrat încă o dată că interesele meschine de gașcă primează în fața stabilității și reformelor. Alianța toxică cu extremiștii de la AUR nu este doar o înțelegere politică, ci o alianță a rușinii, menită să arunce România înapoi în haos și să blocheze orice șansă la un viitor decent.

PSD și-a dat mâna cu forțele anti-europene și anti-democratice pentru a dărâma un guvern care încerca să facă ordine. Aceasta este esența cinismului politic: sacrificarea interesului național pe altarul privilegiilor și al rețelelor de influență. Nu este vorba despre stabilitate, ci despre conservarea puterii cu orice preț, chiar și prin pactizarea cu extremismul.

Noi, USR Alba, declarăm răspicat: fără compromisuri cu trădătorii și fără alianțe cu extremiștii! România nu merită acest joc murdar. Cetățenii plătesc nota de plată pentru aceste manevre subterane, prin stagnare, incertitudine și oportunități pierdute. Este timpul să spunem STOP!

Viitorul nu se construiește pe combinații toxice, ci pe responsabilitate și integritate. USR rămâne singura forță politică dedicată unei schimbări reale, fără să ne vindem principiile pentru un pumn de voturi sau o bucată de putere. Alba și România merită mai mult!”, a transmis Bogdan Dogar, liderul USR Alba.

