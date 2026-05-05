PNL NU mai face coaliție cu PSD! Decizie majoritară după ședința fulger: 34 de voturi pentru, 10 abțineri – SURSE
PNL a decis să nu mai facă coaliție cu PSD! Decizia a fost majoritară după ședința fulger cu 34 de voturi pentru și 10 abțineri.
Prima decizie luată în ședința fulger a PNL a fost ca partidul să mențină decizia de a nu face alianță cu PSD: au fost 34 voturi pentru și 10
abțineri.
Zece liberali nu au votat
Zece liberali s-au abținut de la votul propunerii de a nu mai face alianță cu PSD. S-au abținut: Hubert Thuma, Nicoleta Pauliuc, Alina Gorghiu, Adrian Vestea, Cătălin Predoiu, Monica Anisie, Alexandru Popa, Adrian Cozma, Toma Petcu si Iordache. Dintre acestia, trei sunt prin-vicepresedinți: Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Adrian Veștea, potrivit sursei citate.
Liderul PNL Ilie Bolojan a propus la începutul ședinței o rezoluție pentru intrarea în opoziție sau guvern minoritar, potrivit surselor citate.
Păreriî mpărțite
Părerile în acest moment sunt împărțite. În ciuda votului dat acum în ședință, cei mai mulți și-ar dori continuarea la guvernare, chiar și dacă asta înseamnă reluarea negocierilor cu PSD. Alții vor să rămână cu Bolojan – cel puțin pentru moment – și vor mai degrabă să rămână în opoziție. Se așteaptă un semnal de la Cotroceni, după anunțul lui Nicușor Dan.
Potrivit stenogramelor din ședință, prim-vicepreședinte PNL Adrian Veștea a invocat inclusiv varianta unui guvern minoritar, care ar putea fi condus fie de Ilie Bolojan, fie de un alt lider liberal, relatează Mediafax.
Acesta a subliniat necesitatea evaluării opțiunilor în contextul presiunilor legate de ratingurile agențiilor și implementarea PNRR, dar și menținerea unității în partid.
Și USR a avut o ședință
Comitetul politic USR, care reunește 160 de lideri ai partidului, a luat, în unanimitate, decizia de a forma o majoritate cu PSD.
“Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului National Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan.”
