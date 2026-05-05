PNL NU mai face coaliție cu PSD! Decizie majoritară după ședința fulger: 34 de voturi pentru, 10 abțineri – SURSE

PNL a decis să nu mai facă coaliție cu PSD! Decizia a fost majoritară după ședința fulger cu 34 de voturi pentru și 10 abțineri.

Prima decizie luată în ședința fulger a PNL a fost ca partidul să mențină decizia de a nu face alianță cu PSD: au fost 34 voturi pentru și 10

abțineri.

Zece liberali nu au votat

Zece liberali s-au abținut de la votul propunerii de a nu mai face alianță cu PSD. S-au abținut: Hubert Thuma, Nicoleta Pauliuc, Alina Gorghiu, Adrian Vestea, Cătălin Predoiu, Monica Anisie, Alexandru Popa, Adrian Cozma, Toma Petcu si Iordache. Dintre acestia, trei sunt prin-vicepresedinți: Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Adrian Veștea, potrivit sursei citate.

Liderul PNL Ilie Bolojan a propus la începutul ședinței o rezoluție pentru intrarea în opoziție sau guvern minoritar, potrivit surselor citate.

Păreriî mpărțite

Părerile în acest moment sunt împărțite. În ciuda votului dat acum în ședință, cei mai mulți și-ar dori continuarea la guvernare, chiar și dacă asta înseamnă reluarea negocierilor cu PSD. Alții vor să rămână cu Bolojan – cel puțin pentru moment – și vor mai degrabă să rămână în opoziție. Se așteaptă un semnal de la Cotroceni, după anunțul lui Nicușor Dan.

Potrivit stenogramelor din ședință, prim-vicepreședinte PNL Adrian Veștea a invocat inclusiv varianta unui guvern minoritar, care ar putea fi condus fie de Ilie Bolojan, fie de un alt lider liberal, relatează Mediafax.

Acesta a subliniat necesitatea evaluării opțiunilor în contextul presiunilor legate de ratingurile agențiilor și implementarea PNRR, dar și menținerea unității în partid.

Și USR a avut o ședință

Comitetul politic USR, care reunește 160 de lideri ai partidului, a luat, în unanimitate, decizia de a forma o majoritate cu PSD.

“Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului National Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan.”

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI