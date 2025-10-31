Salarii uriașe în compania de stat unde directorii câștigă aproape 20.000 de euro pe lună. Premierul Ilie Bolojan dezvăluie că lefurile s-au dublat în 2025
Salarii uriașe pentru șefii unei companii de stat. Ilie Bolojan spune că veniturile acestora s-au dublat în doar câteva luni
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, într-o intervenție televizată, că în numeroase companii de stat au fost încheiate contracte de management pe mai mulți ani, fără condiții clare de performanță, iar acestea sunt „greu de spart”. Potrivit acestuia, în unele instituții conducerea a dat dovadă de decență menținând salarii moderate, însă „în alte locuri, n-au avut această decență”, motiv pentru care este necesară intervenția miniștrilor de resort.
Bolojan a dat ca exemplu compania Romatsa, unde conducerea și-ar fi dublat salariile în 2025. „La Romatsa, care este o companie monopolistă, conducerea și-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei brut. Asta înseamnă aproape 20.000 de euro net pe lună. Astfel de creșteri, chiar dacă sunt acoperite legal, sunt total anormale, iar miniștrii trebuie să intervină”, a precizat premierul.
Un caz similar a fost semnalat și la Administrația Canalelor Navigabile, companie aflată în subordinea Ministerului Transporturilor. „Profitul a scăzut foarte mult, dar salariile directorilor s-au dublat. E un tip de contracte dezechilibrate, greu de corectat, pentru că au fost încheiate prost sau au fost tolerate din delăsare”, a explicat Bolojan.
Premierul a subliniat că a cerut în ședința de Guvern renegocierea acestor contracte și impunerea unor criterii de performanță clare. „Ministerele au o mare responsabilitate, pentru că au tolerat aceste situații. Nu e normal ca o companie cu pierderi să primească subvenții tot mai mari, fără să reducă cheltuieli sau să ia măsuri de restructurare”, a afirmat el.
Întrebat dacă intenționează să facă remanieri în rândul miniștrilor care nu se conformează, Ilie Bolojan a precizat că nu aceasta este soluția. „Nu e vorba de remanieri. Problema e să ne facem treaba. Schimbarea miniștrilor la fiecare câteva luni nu rezolvă nimic. E nevoie de stabilitate și de oameni serioși care să corecteze aceste disfuncții”, a mai spus premierul.
