Salariații vor putea primi CONCEDIU de ÎNGRIJITOR dacă o rudă este grav bolnavă. Legea a fost promulgată

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 475 de posturi disponibile în Alba Iulia, Abrud, Aiud, Blaj, Câmpeni și Cugir

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

ABRUD EXPERT CLEANING SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0268211000

ABRUD LACTALIS ROMANIA S.A. CONDUCĂTOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI 2 0372609386

ABRUD TRIF P. DUMITRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ LUCRATOR COMERCIAL 1 0746864203

AIUD MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 3 0746074524

AIUD Provident Financial Romania AGENT DE VÂNZARI 1 0746022022

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL DIRECTOR MAGAZIN 4 0744207618

AIUD PREBET AIUD SA FIERAR BETONIST 1 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE 1 0258861661

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL GESTIONAR DEPOZIT 2 0744207618

AIUD PREBET AIUD SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0258861661

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 8 0744207618

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 0258861661

AIUD MC PROTECT SRL PAZNIC 2 0746074524

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA TMG GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 1 0751124982

ALBA IULIA SECURED SR SRL AGENT DE SECURITATE 1 0740673500

ALBA IULIA REVOLUTION ESTATES IMOBILIARE AGENT DE VÂNZARI 1 0358103516

ALBA IULIA Provident Financial Romania AGENT DE VÂNZARI 1 0746022022

ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10 0258814491

ALBA IULIA BEST ROMVETS S.R.L. ASISTENT VETERINAR 1 0743173073

ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL BUCATAR 1 [email protected]

ALBA IULIA JD STORE CHAIN SRL CASIER 2 0723433440

ALBA IULIA SC PROFELIS C&VSRL CASIER 1 0747222311

ALBA IULIA S.C. PATIPAN GRUP SRL COFETAR 2 0740171899

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 5 0743107880

ALBA IULIA IPEC SA CONTABIL 1 0258814491

ALBA IULIA 4YOU EXPRESS S.R.L. DISPECER 1 0746338036

ALBA IULIA IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 4 0258814491

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

ALBA IULIA S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0720517964

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258806276

ALBA IULIA SC APULUM SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0731489087

ALBA IULIA BEST ROMVETS S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0743173073

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER AUTOMATIST 1 0372133700

ALBA IULIA TIM CONCEPT APULLUM S.R.L. INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 [email protected]

ALBA IULIA IPEC SA INGINER MECANIC 1 0258814491

ALBA IULIA SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 15 0731489087

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. KINETOTERAPEUT 1 0747054712

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 5 0723278582

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. KINETOTERAPEUT 1 0747054712

ALBA IULIA IPEC SA LABORANT CHIMIST 3 0258814491

ALBA IULIA SC APULUM SA LACATUS MECANIC 5 0731489087

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 0258806276

ALBA IULIA JD STORE CHAIN SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 0723433440

ALBA IULIA AGENTIA DE SERVICII PROFESSIONAL LUCRATOR COMERCIAL 1 0755099517

ALBA IULIA SC PROFELIS C&VSRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0747222311

ALBA IULIA BEST ROMVETS S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0743173073

ALBA IULIA KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 4 [email protected]

ALBA IULIA TIM CONCEPT APULLUM S.R.L. MANAGER 1 0740698590

ALBA IULIA SC APULUM SA MANIPULANT MARFURI 3 0731489087

ALBA IULIA IPEC SA MARCATOR PIESE 15 0258814491

ALBA IULIA SC MOBILKINETO SRL MASEUR 1 0740021975

ALBA IULIA STAR TRANSMISSION SRL MASINIST LA MASINI MOBILE PENTRU TRANSPORTURI INTERIOARE 5 0738665962

ALBA IULIA STAR TRANSMISSION SRL MECANIC UTILAJ 1 0738665962

ALBA IULIA IPEC SA MECANIC UTILAJ 4 0258814491

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. MEDIC SPECIALIST 1 747054712

ALBA IULIA BEST ROMVETS S.R.L. MEDIC VETERINAR 1 0743173073

ALBA IULIA S.C. REKORD S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 0258806002

ALBA IULIA SC SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 7 0258812764

ALBA IULIA YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0742131242

ALBA IULIA SC SHIRVANIAN GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0748951377

ALBA IULIA NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

ALBA IULIA AREAL FLORA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

ALBA IULIA PORTEROM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0742009995

ALBA IULIA S.C. ALBA STRUCTURI S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0747622367

ALBA IULIA SPITCONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0747622367

ALBA IULIA STAR TRANSMISSION SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 4 738665962

ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA OSPATAR (CHELNER) 2 [email protected]

ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0744604900

ALBA IULIA S.C. PATIPAN GRUP SRL PATISER 1 0740171899

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0728014600

ALBA IULIA AD 94 GROUP SRL SPALATOR VEHICULE 1 0738168374

ALBA IULIA STAR TRANSMISSION SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 0738665962

ALBA IULIA SC PROFELIS C&VSRL STIVUITORIST 1 0747222311

ALBA IULIA SC SATURN SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 1 0258812764

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0258806276

ALBA IULIA TIM CONCEPT APULLUM S.R.L. TEHNICIAN DEVIZIER 1 [email protected]

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ELECTROMECANIC 2 0372133700

ALBA IULIA TIM CONCEPT APULLUM S.R.L. TEHNICIAN PROIECTANT 1 [email protected]

ALBA IULIA CONTAKT EXPRESS LOGISTIK SRL VÂNZATOR 2 0799933449

ALBA IULIA CORA CONSTRUCT SRL VÂNZATOR 1 0746512989

ALBA IULIA SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 3 [email protected]

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ZUGRAV 1 0258806276

ARIEŞENI ARISTUR CAMPENI SRL OSPATAR (CHELNER) 2 0761787818

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL CONF SA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 30 0748115730

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 15 0748115732

BISTRA S.C. ALEMANIA S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 [email protected]

BISTRA S.C. PROMOTORS FIX S.R.L. MECANIC AUTO 1 0755607092

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 1 00365-882478

BLAJ I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 5 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 5 0258711907

BLAJ KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]

BLAJ I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 5 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 5 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2 0258711907

BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL SEF BIROU 1 [email protected]

BLAJ I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 5 0258711907

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0365882478

BUCERDEA GRÂNOASĂ GLISS ELLA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL BRUTAR 3 [email protected]

CÂMPENI S.C. REKORD S.R.L. CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 0258806002

CÂMPENI SUNDEY EXPRESS SRL CONFECTIONER-MONTATOR PRODUSE DIN LEMN 2 0745014421

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3 [email protected]

CÂMPENI SPITALUL ORASENESC CAMPENI MEDIC SPECIALIST 1 [email protected]

CÂMPENI SC MULTICOM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0744613110

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 1 [email protected]

CÂMPENI SC UNICARM SRL SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1 0758882404

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL VÂNZATOR 3 [email protected]

CUGIR ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 7 0729399359

CUGIR CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 4 0740562994

DEALU FRUMOS TODEA NICOLAE „FERMA DEALU FRUMOS” PFA ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0741702615

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. AMBALATOR MANUAL 3 0790229959

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0790229959

DRÂMBAR YIAMAS THASSOS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 [email protected]

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. MANIPULANT MARFURI 10 0790229953

HOREA EXPERT FINISAJE LEMN SRL MANIPULANT MARFURI 2 0768450909

HOREA BIO REAL FOOD S.R.L. PREPARATOR CONSERVE, LEGUME SI FRUCTE 4 0788321726

HOREA IOANA & ALEXIA SWEETS S.R.L. PREPARATOR DE SEMIFABRICATE SI PREPARATE CULINARE 4 0766639631

LUPŞA S.C.KAGER CONSTRUCT SRL AMBALATOR MANUAL 1 0743334044

NOŞLAC SC – RAPID AGREGATE – SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN MINE SI CARIERE 2 0258878333

OCNA MUREŞ MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 2 0746074524

OIEJDEA LACTALIS ROMANIA S.A. CONSULTANT SISTEM DE CALITATE 1 0372609386

OIEJDEA LACTALIS ROMANIA S.A. INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICA 2 0372609386

PETREŞTI GOLD UNLIMITED S.R.L. MECANIC AUTO 5 0747332279

PETREŞTI GOLD UNLIMITED S.R.L. TÂMPLAR UNIVERSAL 10 0747332279

POIANA VADULUI ATV & GABI S.R.L. ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0768532532

POŞAGA ELECTRO PAN ARDEAL SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0749938118

RĂHĂU CASA M SRL AJUTOR BUCATAR 2 0744783150

RĂHĂU CASA M SRL BARMAN 1 0744783150

RĂHĂU CASA M SRL BUCATAR 3 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL DULGHER RESTAURATOR 5 0744783150

RĂHĂU CASA M SRL INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME 1 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 0744393975

RĂHĂU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 10 0258732788

RĂHĂU CASA M SRL MENAJERA 2 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 11 0258732788

RĂHĂU CASA M SRL PIZZAR 1 0744393975

RĂHĂU RAPEL SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 5 0744783150

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ

SEBEŞ VMV SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 5 0744599912

SEBEŞ Provident Financial Romania AGENT DE VÂNZARI 1 0746022022

SEBEŞ SC HIDROCONSTRUCTIA SA CONDUCATOR AUTOTRAILER 1 [email protected]

SEBEŞ STAR ASSEMBLY SRL CONTROLOR FINANCIAR 2 0372491066

SEBEŞ STAR ASSEMBLY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0372491066

SEBEŞ EXPERT CLEANING SRL FEMEIE DE SERVICIU 4 0757139081

SEBEŞ TRANS AVRAM SRL FUNCTIONAR ECONOMIC 1 0743199310

SEBEŞ KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 5 [email protected]

SEBEŞ SC HIDROCONSTRUCTIA SA MACARAGIU 1 [email protected]

SEBEŞ SC HIDROCONSTRUCTIA SA MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 [email protected]

SEBEŞ SC HIDROCONSTRUCTIA SA MECANIC UTILAJ 1 [email protected]

SEBEŞ STAR ASSEMBLY SRL PROIECTANT SISTEME INFORMATICE 1 0372491066

SEBEŞ SC HIDROCONSTRUCTIA SA SAPATOR MANUAL 6 [email protected]

SEBEŞ EURO TOP RECICLARE S.R.L. SUDOR 1 [email protected]

SEBEŞ STAR ASSEMBLY SRL TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA 2 0372491066

SEBEŞ SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 4 [email protected]

STĂNEŞTI ADMIN MOTU S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

STĂNEŞTI ADMIN MOTU S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 [email protected]

TEIUŞ SOCAR PETROLEUM S.A. FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 [email protected]

VALEA LUNGĂ Provident Financial Romania AGENT DE VÂNZARI 1 0746022022