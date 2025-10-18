Salariații din asistența socială amenință cu proteste: „Sistemul este în colaps financiar”
Angajații din asistența socială și protecția copilului se pregătesc de un nou protest. Miercuri, 22 octombrie, sindicaliștii vor ieși timp de două ore în fața Ministerului Muncii din București, acuzând „lipsa de responsabilitate și profesionalism” cu care Guvernul României „tratează sistemul de asistență socială”, despre care afirmă că este „în colaps financiar”.
Reprezentanții sindicatelor susțin că Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale poartă principala responsabilitate pentru situația actuală din direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC), din cauza faptului că „nu au fost actualizate standardele de cost la nivelul anului 2025”, potrivit news.ro.
Citește și: Ministrul Educației, despre protestele și nemulțumirile din învățământ: „Nu este un lucru nou, au planificate manifestații până în luna decembrie”
Această întârziere, spun sindicaliștii, a dus la o „discrepanță majoră între fondurile asigurate din bugetul de stat și costurile reale pentru buna desfășurare a activității și îngrijirea beneficiarilor de servicii sociale”, în contextul în care „majorarea prețurilor la utilități, alimente, medicamente și igienico-sanitare, creșterea TVA-ului și creșterea inflației” au accentuat criza.
Federația FNS Pro.Asist și Cartel Alfa și-au exprimat nemulțumirea față de atitudinea premierului Ilie Bolojan și a președintelui Nicușor Dan, despre care spun că „au ignorat toate solicitările” sindicatelor pentru un dialog „corect și implicat”, în ciuda informărilor repetate privind problemele din sistem: „finanțare insuficientă, deficit de personal, deprofesionalizarea sistemului”.
Situația este tot mai gravă și pentru angajații din teren. Sindicaliștii avertizează că „în prezent peste 5.000 de angajați din cadrul DGASPC-urilor din țară nu și-au primit salariile pentru luna septembrie 2025”, iar „dintre aceștia, peste 2.000 de salariați ai DGASPC Maramureș și DGASPC Vâlcea nu și-au mai ridicat salariile de aproape trei luni, fiind într-o situație disperată”.
Aceștia „nu mai au bani pentru a plăti utilitățile, ratele la bănci, a asigura hrana pentru propria familie, și nici bani pentru transportul la serviciu în centrele rezidențiale din alte localități”, atrag atenția sindicaliștii.
FNS Pro.Asist amintește că, „încă din august”, a sesizat instituțiile abilitate cu privire la lipsa fondurilor pentru salarii pe întreg anul 2025. „Am parcurs toate procedurile și etapele pentru a obține de la Guvernul României fondurile necesare prin rectificarea bugetară ce a avut loc la finalul lunii septembrie 2025, dar premierul Ilie Bolojan a considerat că asistența socială nu trebuie finanțată”, spun reprezentanții Federației, adăugând că nici premierul, nici șeful statului nu au răspuns solicitărilor de intervenție pentru rezolvarea acestei „probleme majore”.
„Începând cu luna noiembrie 2025, jumătate din DGASPC-urile din țară nu mai au fonduri pentru plata salariilor, dar nici pentru utilități, alimente și medicamente destinate beneficiarilor de servicii sociale. Practic, DGASPC-urile vor ajunge în situația de a îngriji copiii și persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități pe datorie sau în situația de a-i scoate în stradă la cerșit”, avertizează sindicaliștii.
Aceștia atrag atenția că nesoluționarea „imediată” a problemei „riscă să genereze deficiențe grave în furnizarea serviciilor de îngrijire, cu efecte ireversibile”.
„România nu își mai poate permite afectarea funcționării serviciilor sociale din cauza nepăsării sau a lipsei de responsabilitate guvernamentală. Cerem respectarea demnității umane și a drepturilor fundamentale ale salariaților, dar și ale celor pe care îi reprezentăm și îi îngrijim”, încheie reprezentanții sindicatelor.
