Ministrul Educației, despre protestele și nemulțumirile din învățământ: „Nu este un lucru nou, au planificate manifestații până în luna decembrie”
Ministrul Educației, Daniel David, a comentat protestele sindicatelor din învățământ, care au organizat astăzi un pichet în fața Ministerului Educației și Cercetării. Sindicatele critică efectele Legii 141/2025, cunoscută ca Legea Bolojan, asupra școlilor și salariilor profesorilor.
La Digi24, Daniel David a spus că protestele „nu sunt ceva nou” și că „sindicatele au planificate manifestații până în luna decembrie”. Ministrul a explicat că nemulțumirile vizează măsurile fiscal-bugetare, dar acestea sunt „absolut necesare pentru a ne lua salariile și bursele”.
El a adăugat că, odată cu stabilizarea bugetară, unele efecte ale acestor măsuri vor fi corectate, însă prioritățile pentru anul viitor rămân bursele studenților și plata cu ora în preuniversitar. „După ce vom avea resurse, ne vom ocupa și de celelalte aspecte. Acesta este mesajul pentru liderii de sindicat, dar în primul rând pentru profesori și elevi,” a mai spus ministrul.
Protestele sunt organizate de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, între orele 13:00 și 14:30. Sindicatele acuză ministerul că a redus veniturile profesorilor începând cu luna septembrie și au cerut clarificări privind legalitatea reducerilor salariale operate prin programul EduSal.
Nemulțumirea profesorilor vine și din efectele Legii Bolojan: creșterea normei la 20 de ore pe săptămână, comasarea a 515 școli cu mai puțin de 500 de elevi și reducerea a peste 14.000 de posturi didactice și nedidactice. În plus, bursele de performanță și reziliență au fost eliminate, iar bursele pentru studenți au fost diminuate.
Aceste măsuri, justificate de Guvern ca fiind necesare pentru stabilitatea fiscală, au provocat scăderi de venit pentru mii de cadre didactice și au afectat organizarea școlilor din mediul rural, unde lipsa profesorilor calificați și clasele simultane s-au accentuat.
Sursa: Edupedu.ro
