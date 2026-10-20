S-a urcat băut la volan și a fost tras pe dreapta de oamenii legii. Bărbat de Săsciori, cercetat de polițiști

Un bărbat din Săsciori s-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat băut la volan și a fost tras pe dreapta de oamenii legii.

Potrivit IPJ Alba, la data de 19 octombrie 2026, în jurul orei 08.28, pe DN 1, pe raza municipiului Alba Iulia, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din localitatea Săsciori.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,41 mg/litru alcool pur în aerul expirat. În vederea stabilirii alcoolemiei, bărbatul a fost condus la spital.

Cercetările sunt continuate.

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