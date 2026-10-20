Curier Județean

Bărbat din Câmpeni, reținut de polițiști: A încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de o femeie de 54 de ani

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Bărbat din Câmpeni, reținut de polițiști: A încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de o femeie de 54 de ani

Un bărbat din Câmpeni a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de o femeie de 54 de ani.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 19 octombrie 2026, polițiștii din orașul Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din orașul Câmpeni, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile prevăzute.

Din cercetări a reieșit că, în dimineața zilei de 19 octombrie 2026, bărbatul, în vârstă de 42 de ani, ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis la data de 28 august 2026, de către Judecătoria Câmpeni, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv nu ar fi păstrat distanța minimă de 30 de metri față de o femeie, în vârstă de 54 de ani.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile prevăzute.

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