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Blănaru (CIL Blaj), golgheterul Seriei 7 din Liga 3! În topul marcatorilor, Ayeni (CSM Unirea Alba Iulia) și albaiulianul Andrei Roșu (CSM Deva), cu câte 6 reușite

Dan HENEGAR

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Ștefan Blănaru (CIL Blaj), golgheterul Seriei 7 din Liga 3! În topul marcatorilor, Ayeni (CSM Unirea Alba Iulia) și albaiulianul Andrei Roșu (CSM Deva), cu câte 6 reușite

Experimentatul Ștefan Blănaru este în continuare principalul marcator al Seriei 7 din Liga 3. Vârful formației CIL Blaj, ocupanta locului secund în ierarhie, are 7 reușite în primele 9 etape din Liga 3, un randament remarcabil.

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Petrecerea Divorțaților

În continuare, în topul principalilor realizatori se regăsește un grup de 4 jucători, cu câte 6 reușite, printre care și nigerianul Victor Ayeni, echiperul primei clasate CSM Unirea Alba Iulia, Tot 6 reușite au strâns albaiulianul Andrei Roșu (CSM Deva), în ultimele 4 întâlniri (!). Alături de aceștia mai sunt Mura (Progresul Pecica) și C. Rus (Unirea Sântana) – toți cu câte 6 goluri.

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