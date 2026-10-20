Blănaru (CIL Blaj), golgheterul Seriei 7 din Liga 3! În topul marcatorilor, Ayeni (CSM Unirea Alba Iulia) și albaiulianul Andrei Roșu (CSM Deva), cu câte 6 reușite
Ștefan Blănaru (CIL Blaj), golgheterul Seriei 7 din Liga 3! În topul marcatorilor, Ayeni (CSM Unirea Alba Iulia) și albaiulianul Andrei Roșu (CSM Deva), cu câte 6 reușite
Experimentatul Ștefan Blănaru este în continuare principalul marcator al Seriei 7 din Liga 3. Vârful formației CIL Blaj, ocupanta locului secund în ierarhie, are 7 reușite în primele 9 etape din Liga 3, un randament remarcabil.
Citește și: Ștefan Blănaru (CIL Blaj), golgheterul Seriei 7 din Liga 3! Experimentatul atacant a renăscut la echipa din „Mica Romă” | Vezi marcatorii celorlalte conjudețene
În continuare, în topul principalilor realizatori se regăsește un grup de 4 jucători, cu câte 6 reușite, printre care și nigerianul Victor Ayeni, echiperul primei clasate CSM Unirea Alba Iulia, Tot 6 reușite au strâns albaiulianul Andrei Roșu (CSM Deva), în ultimele 4 întâlniri (!). Alături de aceștia mai sunt Mura (Progresul Pecica) și C. Rus (Unirea Sântana) – toți cu câte 6 goluri.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Decesul fulgerător al fostului portar Florin Cotora. CSM Unirea Alba Iulia: „Ne despărțim cu tristețe de un om care a pus umărul la construirea unei generații de neuitat”
Decesul fulgerător al fostului portar Florin Cotora. CSM Unirea Alba Iulia: „Ne despărțim cu tristețe de un om care a pus umărul la construirea unei generații de neuitat” Clubul CSM Unirea Alba Iulia a transmis, marți, 20 octombrie 2026 un mesaj emoționant după vestea dispariției fulgerătoare a fostului portar Florin Cotora. Sâmbătă, 24 octombrie, pe […]
Foto: Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia, pe podium la Bucharest Challenge Cup 2026! Andrei Henegar – locul 2, Alexandra Popa și Sara Briciu – locul 3
Foto: Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia, pe podium la Bucharest Challenge Cup 2026! Andrei Henegar s-a clasat pe locul 2, iar Alexandra Popa și Sara Briciu au terminat pe locul 3 Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia au reușit performanțe deosebite la puternicul concurs internațional Bucharest Challenge Cup 2026, la startul căruia s-au aflat 450 de […]
Veste cutremurătoare: Florin Cotora a murit la 53 de ani! Portarul cu care a promovat Unirea Alba Iulia în Divizia A a plecat la cele veșnice!
Veste cutremurătoare: Florin Cotora a murit la 53 de ani! Portarul cu care a promovat Unirea Alba Iulia în Divizia A a plecat la cele veșnice! Doliu în fotbalul românesc, Florin Cotora, portarul cu care a promovat Apulum Unirea Alba Iulia în Divizia A, în 2003, a plecat la cele veșnice. De numele acestuia se […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Încă un cap de porc, găsit în fața unei firme din Tunari unde a fost acționar Marius Lulea. Cofondatorul AUR, exclus recent din partid, interpretează gestul drept o amenințare cu moartea
Încă un cap de porc, găsit în fața unei firme din Tunari unde a fost acționar Marius Lulea. Cofondatorul AUR,...
Impozitarea locuințelor și terenurilor după valoarea de piață, amânată: Din ce cauză nu va fi aplicat noul sistem de la 1 ianuarie 2027
Impozitarea locuințelor și terenurilor după valoarea de piață, amânată: Din ce cauză nu va fi aplicat noul sistem de la...
Știrea Zilei
Prefectul Nicolae Albu și-a dat demisia: A condus aproape 7 ani Instituția Prefectului-Județul Alba
Prefectul Nicolae Albu și-a dat demisia: A condus aproape 7 ani Instituția Prefectului-Județul Alba Prefectul de Alba, Nicolae Albu, și-a...
FOTO | Flaviu Rădițoiu, noul președinte al USR Alba: Cine mai face parte din Biroul Județean
Flaviu Rădițoiu, noul președinte al USR Alba: Cine mai face parte din Biroul Județean Delegații organizațiilor locale USR din Alba...
Curier Județean
S-a urcat băut la volan și a fost tras pe dreapta de oamenii legii. Bărbat de Săsciori, cercetat de polițiști
S-a urcat băut la volan și a fost tras pe dreapta de oamenii legii. Bărbat de Săsciori, cercetat de polițiști...
Accident la Bistra: Șoferiță cu ,,alcool la bord”, reținută de polițiști, după ce a acroșat o mașină parcată. Avea o alcoolemie de 0,96 mg/l
Accident la Bistra: Șoferiță cu ,,alcool la bord”, reținută de polițiști, după ce a acroșat o mașină parcată. Avea o...
Politică Administrație
Sebeș, un oraș mai bine conectat: Investiții în mobilitate urbană și legături între cartierele Lancrăm-Mihail Kogălniceanu -Aleea Lac-Aleea Parc-Lucian Blaga- Centru-Parcul Arini -Petrești
Sebeș, un oraș mai bine conectat: Investiții în mobilitate urbană și legături între cartierele Lancrăm-Mihail Kogălniceanu -Aleea Lac-Aleea Parc-Lucian Blaga-...
Foto | Strada Augustin Bena din Sebeș, pregătită pentru lucrări: Începe amenajarea sistemului subteran de preluare a apelor pluviale / Primar: „Știm că lucrările vor îngreuna temporar circulația”
Strada Augustin Bena din Sebeș, pregătită pentru lucrări: Începe amenajarea sistemului subteran de preluare a apelor pluviale / Primar: „Știm...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...