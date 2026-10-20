Decesul fulgerător al fostului portar Florin Cotora. CSM Unirea Alba Iulia: „Ne despărțim cu tristețe de un om care a pus umărul la construirea unei generații de neuitat”

Clubul CSM Unirea Alba Iulia a transmis, marți, 20 octombrie 2026 un mesaj emoționant după vestea dispariției fulgerătoare a fostului portar Florin Cotora.

Sâmbătă, 24 octombrie, pe „Cetate”, la partida dintre CSM Unirea Alba Iulia și Progresul Pecica, meci contând pentru etapa a 10-a din Seria 7 a Ligii 3, va fi păstrat un moment de reculegere în memoria lui Florin Cotora!

Iată textul integral al mesajului transmis de clubul CSM Unirea Alba Iulia:

„Florin Cotora, fostul portar al Unirii Alba Iulia și unul dintre oamenii care au contribuit la scrierea celor mai frumoase pagini din istoria clubului nostru, s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani.

Florin Cotora a făcut parte din generația care, în 2003, a reușit prima promovare a Unirii Alba Iulia în Divizia A, o performanță istorică, rămasă pentru totdeauna în memoria suporterilor alb-negri.

A apărat poarta echipei noastre și în memorabilul duel cu Steaua București, încheiat la egalitate, 0-0, în fața a aproximativ 25.000 de spectatori prezenți pe Stadionul „Cetate”.

Ne despărțim cu tristețe de un om care a pus umărul la construirea unei generații de neuitat. Florin Cotora va rămâne mereu parte din istoria Unirii Alba Iulia!

Clubul CSM Unirea Alba Iulia transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

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