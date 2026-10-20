Curier Județean

Accident la Bistra: Șoferiță cu ,,alcool la bord”, reținută de polițiști, după ce a acroșat o mașină parcată. Avea o alcoolemie de 0,96 mg/l

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Accident la Bistra: Șoferiță cu ,,alcool la bord”, reținută de polițiști, după ce a acroșat o mașină parcată. Avea o alcoolemie de 0,96 mg/l

Un accident rutier a avut loc luni, la Bistra. O șoferiță cu ,,alcool la bord” a fost reținută de polițiști, după ce a acroșat o mașină parcată. Avea o alcoolemie de 0,96 mg/l.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 19 octombrie 2026, polițiștii Postului de Poliție Bistra au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o femeie, în vârstă de 54 de ani, din localitatea Bistra.

În jurul orei 13.30, ieri, 19 octombrie 2026, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, pe raza localității, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constat că o femeie, în vârstă de 54 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, pe raza localității Bistra, nu ar fi păstrat distanța laterală corespunzătoare față de un autoturism care staționa în afara părții carosabile, provocându-i avarii acestuia.

În urma testării femeii, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,96 mg/litru alcool pur în aerul expirat. În vederea stabilirii alcoolemiei, femeia a fost condusă la spital.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

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