Curier Județean

CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge din toate grupele: „Cererea de sânge este mare, iar stocurile sunt insuficiente”

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 minute

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CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge din toate grupele: „Cererea de sânge este mare, iar stocurile sunt insuficiente”

Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au lansat marți, 20 octombrie 2026, un nou apel pentru persoanele care pot dona sânge din toate grupele.

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,,Avem nevoie de donatori din toate grupele! Cererea de sânge este mare, iar stocurile sunt insuficiente. Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții CTS Alba.

Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer

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