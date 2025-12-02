S-a tras cortina peste Campionatele Naționale de juniori: în ultima rundă a anului, LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia – o victorie și o remiză | Sâmbătă, conjudețenele – în „16″-imile Cupei României
S-a tras cortina peste Campionatele Naționale de juniori: în ultima rundă a anului, LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia – o victorie și o remiză | Sâmbătă, conjudețenele – în „16″-imile Cupei României, meciuri externe
S-a tras cortina peste jocurile din acest an în Campionatele Naționale Under 19 și Under 17 organizate de Federația Română de Fotbal, conjudețenele LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia realizând câte o victorie (la Under 19) și o remiză (la Under 17) în partidele contând pentru etapa 15 din Seria 8.
Citește și: În „16″-imile Cupei României, Gloria Arad – LPS Sebeș (Under 19) și Hermannstadt – CSM Unirea Alba Iulia (Under 17)
Mai sunt două confruntări, ambele externe, sâmbătă, 6 decembrie, în „16”-imile Cupei României, Gloria Arad – LPS Sebeș (Under 19, ora 12.00) și AFC Hermannstadt – CSM Unirea Alba Iulia (Under 17, ora 14.00). Rezultate:
*Under 19: CSM Unirea Alba Iulia – CSC Șelimbăr 7-0 (victorie netă a „alb-negrilor” împotriva ultimei clasate, care a pierdut toate întâlnirile, golaveraj 7-148); ACS Mediaș – LPS Sebeș 0-2 (0-1), au marcat Todea (34), Cl. Lăncrănjan (69). Antrenorul Doru Oancea a utilizat formula Crețu – Davel, Vintilă, Nicola, Moise, T. Crișan, Rădac, M. Cristea, An. Ursu, Todea, Vlad, mai intrând Cl. Lăncrănjan, Ghitan, P. Lăncrănjan, Popa și Zdroba. Seria este condusă de AFC Hermannstadt, cu maximum de puncte, iar LPS Sebeș iernează pe locul secund, cu 33 de puncte (10 succese, 3 egaluri, două eșecuri, golaveraj 56-11). CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Florin Danciu) este pe poziția a cincea, cu 23 de puncte (7 victorii, două remize, 6 insuccese, golaveraj 49-23);
*Under 17 (conjudețenele au întâlnit primele două clasate): CSM Unirea Alba Iulia – CSC Șelimbăr 1-1 (punct prețios realizat de formația lui Silviu Miron, împotriva liderului); ACS Mediaș – LPS Sebeș 1-1 (1-1), a punctat Miclea (23). Paul Păcurar a mizat pe Similie – L. Crișan, Dican, Cătană, Cibu, Bugnariu, Moga, Boca, Miclea, Căian, Fulea, mai jucând Hada, Topală și Demean. CSȘ Șelimbăr și ACS Mediaș sunt la egalitate, cu 32 de puncte, AFC Hermannstadt are 31, iar LPS Sebeș se clasează pe locul 4, cu 29 de puncte (8 partide adjudecate, 5 egaluri, două insuccese, golaveraj 32-10). „Alb-negrii” sunt pe poziția a șasea, cu 24 de puncte (7 victorii, 3 remize, 5 înfrângeri, golaveraj 34-33). În prima rundă a anului viitor, pe 15 martie, sunt disputele CSM Deva – CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș – Interstar Sibiu
Foto: LPS Sebeș
