S-a lansat aplicația „Amiabila”. Cum pot face șoferii constatare online

Tratamentul după ureche ucide: Rezistența la medicamente a fost cauza a peste un milion de decese în 2019

Rezistența la antimicrobiene (RAM) reprezintă una dintre cele mai semnificative amenințări la adresa sănătății publice și a asistenței medicale moderne, atât de mult încât în ​​Europa, în 2019, a fost asociată cu o creștere semnificativă a ratei mortalității.

Un studiu, publicat în revista The Lancet Global Health, realizat de oameni de știință de la’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Școala de Medicină a Universității din Washington, de la Oxford Center for Global Health Research şi de la Center for Tropical Medicine and Global Health a raportat estimările, la nivel regional și național ale cazurilor de deces cauzat de rezistență antimicrobiană, relatează Il Fatto Quotidiano preluat de Rador.

La studiu au contribuit 78 de specialişti, au fost examinați 23 de agenți patogeni bacterieni și 88 de combinații de agenți patogeni, folosindu-se date colectate în 53 de țări europene, toate făcând parte din Organizația Mondială a Sănătății. Scopul sondajului a fost acela de a evalua cazurile de mortalitate asociate cu rezistența antimicrobiană. ”Câteva studii anterioare – spun experții – au evidențiat unele dificultăți în estimarea dimensiunii problemei și a efectului acesteia asupra sănătății umane și mortalității. Studiul nostru prezintă cel mai complet set de estimări regionale și naționale al cazurilor de rezistență antimicrobiană în regiunile europene care fac parte din OMS”.

Astfel, conform analizei, în 2019 s-ar fi înregistrat peste un milion de decese legate de cele 11 sindroame infecțioase cu rezultate letale luate în considerare de grupul de cercetare, 0,9 milioane fiind corelate ulterior cu agenți bacterieni rezistenți la antibiotice. ”Am estimat un număr de 541.000 de decese asociate cu ARM bacteriană – raportează echipa – și am constatat că şapte agenți patogeni au fost considerați responsabili pentru aproximativ 457.000 de decese, Escherichia coli și Staphylococcus aureus fiind printre cele mai semnificative amenințări”.

De asemenea, studiul arată că în țările în care au fost stabilite planuri de acțiune pentru abordarea problemei, ponderea rezistenței antimicrobiane înregistrate a fost mai mică. ”Nivelurile ridicate de rezistență pentru diferiți agenți bacterieni și combinații de agenți patogeni și medicamente – concluzionează autorii – evidențiază faptul că rezistența la antimicrobiene reprezintă o provocare serioasă și o amenințare tot mai mare pentru sănătatea publică. Sperăm că munca noastră va stimula adoptarea de contramăsuri adecvate. Printre acestea, sugerăm spre exemplu posibilitatea adoptării unui sistem eficient de monitorizare, îmbunătăţirea nivelului de igienă și extinderea posibilităților de acces la vaccinuri”.