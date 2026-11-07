Curier Județean

Foto | Accident rutier la Alba Iulia: O persoană aflată pe trotuar a ajuns la spital după ce a fost lovită de bucăți desprinse dintr-o mașină

Bogdan Ilea

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Foto | Accident rutier la Alba Iulia: O persoană aflată pe trotuar a ajuns la spital după ce a fost lovită de bucăți desprinse dintr-o mașină

Un accident rutier s-a produs sâmbătă dimineața, 7 noiembrie 2026, pe Bulevardul Horea, în jurul orei 07:10, fiind implicat un singur autoturism.

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În urma incidentului, o persoană care se afla pe trotuar a fost transportată la spital, după ce a suferit răni ușoare.

„O persoană care se afla pe trotuar, în calitate de pieton, a suferit leziuni corporale ușoare. A fost transportată la spital”, a explicat IPJ Alba pentru ziarulunirea.ro.

Rănile au survenit după ce mai multe elemente ale autoturismului s-au desprins în urma impactului și au lovit persoana care se afla pe trotuar.

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