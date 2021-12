Românii s-au înghesuit la „țepe” de Black Friday: 94% din produse au avut prețurile mai mari

Din cel mai recent raport efectuat de serviciul online de monitorizare a preţurilor PriceFlux reiese că doar 6% dintre produsele electro-IT existente în ofertele magazinelor online de profil din România, de Black Friday 2021, au înregistrat cel mai scăzut preţ din an.

Specialiştii au analizat evoluţia preţurilor pentru cele mai importante opt categorii de produse electro-IT din oferta a 17 dintre cele mai importante magazine online de profil: televizoare, telefoane mobile, laptopuri, tablete, home cinema, monitoare, electrocasnice şi boxe portabile.

Astfel, dintr-un număr total de 2.067 de produse care au avut disponibilitate pe parcursul întregului an, doar 126 (pondere de 6%) au avut preţ minim de Black Friday, restul de produse beneficiind de alte oferte mai avantajoase.

„Pentru produsele electro-IT din oferte, care nu au beneficiat de cel mai mic preţ de Black Friday, preţul minim a fost înregistrat cel mai frecvent în lunile ianuarie, aprilie şi august, făcând excepţie categoria telefoanelor mobile, care a înregistrat cel mai scăzut preţ în luna octombrie”, se arată în analiza publicată luni.

De asemenea, experţii PriceFlux au remarcat că, de Black Friday, magazinele online listează noi produse în oferta lor, care în mod normal nu există de-a lungul anului în oferta magazinului şi pentru care nu poate fi analizat istoricul de preţ.

În acelaşi timp, s-au mai remarcat, în cadrul campaniei reducerilor, şi produse care au avut cel mai redus preţ din an, cu rolul de „produse cârlig” pentru restul de produse din promoţie: televizor QLED Samsung 82Q70RA – 7.999 lei (cel mai mic preţ înregistrat, în restul anului 9.999 lei, cu 20% mai ieftin decât cel mai scăzut preţ din an), Hotă Bosch DWB67CM50 – la 976 lei faţă de 1.407 de lei în timpul anului (30,6% mai mic), Laptop Lenovo ThinkPad T14 – preţ de 3.959 lei la reducere faţă de 5.499 de lei, în rest (-28%), Bang & Olufsen Beosound A1 – preţ de 850 lei vs. 999 lei (-15%) şi Laptop MacBook Air M1 256 GB – preţ cu reducere de 3.640 lei, faţă de 4.539 de lei, în mod normal (-19,8%).

Sursa: stiripesurse.ro