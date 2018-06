Românii care nu şi-au plătit datoriile la Fisc în ultimii cinci ani trebuie să scoată din buzunar toţi banii odată, până la primăvara viitoare. Deciziile vor fi trimise în toamnă

Până la primăvara viitoare, românii care nu şi-au plătit datoriile la Fisc în ultimii cinci ani trebuie să scoată din buzunar toţi banii odată. Ministrul Finanţelor spune că la toamnă vor fi emise decizii de impunere pentru toţi restanţierii. Iar cei care plătesc până la sfârşitul anului vor avea reduceri. Datoriile totale se ridică la 15 miliarde de lei, arata calculele oficiale.

Vestea că trebuie plătite o dată toate restanţele din ultimii 5 ani îi nu e pe placul tuturor. Ministrul Finanţelor recunoaşte că şi Fiscul poartă o parte din vina acumulării acestor restanţe.

Prin aceste decizii de impunere, contribuabilii vor afla ce restanţe au atat la plata impozitelor, cât şi pentru amenzi sau contribuţii neachitate.

An de an, din 2013 pănă în 2017, în medie, un milion și jumătate de români au avut restanțe la Fisc. Aproximativ 3 miliarde de lei pe an.

Potrivit legii, după primirea înștiințării, persoanele fizice au 60 de zile la dispoziţie să-și plătească datoriile, dacă nu vor să fie executate silit de ANAF.

