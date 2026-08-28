Foto | Întâlnirea anuală a membrilor Asociației Internaționale a Polițiștilor – Regiunea I Alba, la sediul IPJ Alba: Discuții privind activitatea asociației și stabilirea priorităților viitoare

Întâlnirea anuală a membrilor Asociației Internaționale a Polițiștilor – Regiunea I Alba, la sediul IPJ Alba: Discuții privind activitatea asociației și stabilirea priorităților viitoare

La sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a avut loc, vineri, 28 august 2026, întâlnirea anuală a membrilor IPA – Regiunea 1 Alba.

IPJ Alba transmite că, azi, 28 august 2026, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, a avut loc întâlnirea anuală a membrilor Asociației Internaționale a Polițiștilor – Regiunea I Alba, principalele subiecte ale discuțiilor fiind evaluarea activității asociației, dar și stabilirea priorităților pentru perioada următoare.

Cu acest prilej, a fost transmis un mesaj de mulțumire pentru sprijinul acordat în organizarea de activități cultural-artistice, umanitare și sportive, în beneficiul polițiștilor și nu numai.

De asemenea, domnul colonel în rezervă Finta Sorin, președintele IPA – Regiunea 1 Alba a menționat că asociația se preocupă constant de dezvoltarea unor proiecte și programe atât în beneficiul polițiștilor activi cât și a foștilor polițiști.

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