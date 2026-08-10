Foto: România, cu Andrei Șuteu și Tudor Bălău (CSȘ Blaj), bronz la Balcaniada Under 17 | Ultima repetiție înaintea Mondialelor din Qatar
România, cu Andrei Șuteu și Tudor Bălău (CSȘ Blaj), bronz la Balcaniada Under 17 | Ultima repetiție înaintea Mondialelor din Qatar
Echipa masculină Under 17 a României a cucerit medaliile de bronz la Campionatul Balcanic de volei, printre protagoniștii reprezentativei tricolore regăsindu-se blăjenii Andrei Șuteu și Tudor Bălău.
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În finala mică, la Tirana, în Albania, România a învins Serbia, scor 3-0, iar Șuteu (12 puncte) s-a dovedit al doilea marcator al echipei noastre. Șuteu a fost titular și printre remarcații formației (31 de puncte strânse), iar Bălău a evoluat mai puțin (un punct, în disputa cu Albania). La ultima repetiție înaintea Campionatului Mondial, România, pregătită de Marian Apostu și Daniel Borcea, a avut următoarele rezultate: 3-0 cu Serbia și Albania (în grupă), 0-3 cu Bulgaria (semifinale), 3-0 din nou cu Serbia (finala mică)
Bulgaria a câștigat turneul (3-2 în finala cu Turcia), iar Valeriu Verciuc a primit titlul de cel mai bun libero al Campionatului Balcanic U17 (a primit aceeași distincție la Balcaniada Under 18)
CSȘ Blaj are doi reprezentanți, pe centrul Andrei Șuteu și coordonatorul Tudor Bălău, în lotul de volei masculin al României Under 17 pentru Campionatele Mondiale (19-29 august, Doha, Qatar). La cea mai importantă competiție a a anului la acest nivel sunt 24 de echipe, împărțite în 6 grupe. România fiind repartizată în Grupa B, alături de Italia (campioana mondială de acum 2 ani, de la ediția inaugurală, la Sofia), Tunisia și India.
Promițătorii volebaliști din „Mica Romă”, descoperiți și antrenați de Alexandru „Delu” Man, sunt cele mai importante produse ale CSȘ Blaj din ultimul deceniu, exceptându-l pe Tudor Balu, ajuns la prima reprezentativă a României (se pregătește pentru Europenele din septembrie de la Cluj-Napoca). Cei doi au fost prezenți în 2025 și la Campionatele Europene din Armenia, unde s-a realizat calificarea la Mondialele din acest an
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