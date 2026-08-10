Sport

Foto: România, cu Andrei Șuteu și Tudor Bălău (CSȘ Blaj), bronz la Balcaniada Under 17 | Ultima repetiție înaintea Mondialelor din Qatar

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

De

România, cu Andrei Șuteu și Tudor Bălău (CSȘ Blaj), bronz la Balcaniada Under 17 | Ultima repetiție înaintea Mondialelor din Qatar

Echipa masculină Under 17 a României a cucerit medaliile de bronz la Campionatul Balcanic de volei, printre protagoniștii reprezentativei tricolore regăsindu-se blăjenii Andrei Șuteu și Tudor Bălău.

Citește și: Veste extraordinară! Blăjenii Andrei Șuteu și Tudor Bălău, în lotul României Under 17 la Campionatele Mondiale și Balcaniadă!

În finala mică, la Tirana, în Albania, România a învins Serbia, scor 3-0, iar Șuteu (12 puncte) s-a dovedit al doilea marcator al echipei noastre. Șuteu a fost titular și printre remarcații formației (31 de puncte strânse), iar Bălău a evoluat mai puțin (un punct, în disputa cu Albania). La ultima repetiție înaintea Campionatului Mondial, România, pregătită de Marian Apostu și Daniel Borcea, a avut următoarele rezultate: 3-0 cu Serbia și Albania (în grupă), 0-3 cu Bulgaria (semifinale), 3-0 din nou cu Serbia (finala mică)

Bulgaria a câștigat turneul (3-2 în finala cu Turcia), iar Valeriu Verciuc a primit titlul de cel mai bun libero al Campionatului Balcanic U17 (a primit aceeași distincție la Balcaniada Under 18)

CSȘ Blaj are doi reprezentanți, pe centrul Andrei Șuteu și coordonatorul Tudor Bălău, în lotul de volei masculin al României Under 17 pentru Campionatele Mondiale (19-29 august, Doha, Qatar). La cea mai importantă competiție a a anului la acest nivel sunt 24 de echipe, împărțite în 6 grupe. România fiind repartizată în Grupa B, alături de Italia (campioana mondială de acum 2 ani, de la ediția inaugurală, la Sofia), Tunisia și India.

Promițătorii volebaliști din „Mica Romă”, descoperiți și antrenați de Alexandru „Delu” Man, sunt cele mai importante produse ale CSȘ Blaj din ultimul deceniu, exceptându-l pe Tudor Balu, ajuns la prima reprezentativă a României (se pregătește pentru Europenele din septembrie de la Cluj-Napoca). Cei doi au fost prezenți în 2025 și la Campionatele Europene din Armenia, unde s-a realizat calificarea la Mondialele din acest an

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj) a ratat calificarea în finala probei de 3000 metri obstacole la Campionatele Europene de seniori

Dan HENEGAR

Publicat

acum 7 ore

în

10 august 2026

De

Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia) a ratat calificarea în finala probei de 3000 metri obstacole la Campionatele Europene de seniori Mihaela Blaga, la Campionatele Europene de seniori, competiția majoră care se dispută la Birmingham, a ratat calificarea în finala probei de 3000 metri obstacole, terminând pe poziția a 16-a în a doua serie […]

Citește mai mult

Sport

Albaiulianul Marcel Rusu, la Corvinul Hunedoara – antrenor cu portarii în cadrul Academiei grupării din Superligă! „O parte din suflet mi-a rămas la Unirea Alba Iulia”, spune Rusu

Dan HENEGAR

Publicat

acum 14 ore

în

10 august 2026

De

Albaiulianul Marcel Rusu, la Corvinul Hunedoara – antrenor cu portarii în cadrul Academiei grupării din Superligă! „O parte din suflet mi-a rămas la Unirea Alba Iulia”, spune Rusu Marcel Rusu a activat din iarnă, după îndepărtarea lui Pelici, la echipa feminină a CSM Unirea Alab Iulia, care s-a desființat după încheierea stagiunii, a doua consecutivă […]

Citește mai mult

Sport

Alba Iulia va găzdui Campionatul European de șah dezlegări în 2027

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

10 august 2026

De

Alba Iulia va găzdui Campionatul European de șah dezlegări în 2027 Veste extraordinară pentru sportul din județul Alba parvenită luni, 10 august 2026. Alba Iulia va găzdui Campionatul European de șah dezlegări în 2027! În perioada 28–30 mai 2027, Alba Iulia va găzdui Campionatul European de Șah Dezlegări (rezolvări de problemede șah), organizat de Academia […]

Citește mai mult