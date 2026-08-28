Doliu în presa românească: Jurnalista Brîndușa Armanca a murit la 72 de ani

Jurnalista Brîndușa Armanca, recent devenită Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara, a murit, vineri, 28 august 2026, la vârsta de 72 de ani.

,,Timișoara pierde un jurnalist de mare clasă”

„A plecat dintre noi Brîndușa Armanca, una dintre vocile puternice, lucide și recognoscibile ale jurnalismului timișorean și românesc. Jurnalistă atentă la faptele zilei și la ceea ce se ascunde în spatele lor, interesată de politică și de viața publică, dar niciodată indiferentă la oameni. A privit Timișoara cu luciditate și cu o curiozitate mereu în alertă, știind că orașul înseamnă o comunitate, o memorie și un spațiu al confruntării de idei.

Pentru generații de telespectatori, Brîndușa Armanca a însemnat TVR Timișoara, al cărui studio regional l-a condus și unde a realizat numeroase emisiuni și ediții speciale. A făcut jurnalism într-o perioadă în care presa românească își căuta, cu dificultate, libertatea. A știu să conducă echipa TVR Timișoara, să pună întrebări incomode, fără să transforme jurnalismul în show.

A fost profesor universitar, formând generații de jurnaliști și predând, între altele, etica jurnalistică și legislația presei. A fost și director al Institutului Cultural Român de la Budapesta, unde a reprezentat România într-un domeniu în care jurnalismul, cultura și diplomația se întâlnesc.

Brîndușa a continuat să rămână pe baricada presei, să scrie și să investigheze jurnalistic, deși ar fi putut, după o carieră îndelungată, să se retragă. Vocea și scrisul ei au rămas distincte, puternice și au spus lucrurilor pe nume.

Timișoara pierde un jurnalist de mare clasă și un om care a înțeles că presa nu trebuie doar să informeze, ci să vegheze asupra vieții publice.

Rămân cărțile, emisiunile, investigațiile și studenții pe care i-a format, întrebările pe care le-a pus și, mai ales, memoria unei femei care a refuzat să privească lumea de la distanță.

Colega și prietena noastră Brîndușa Armanca a fost mereu în mijlocul lucrurilor. Și acolo va rămâne și pe mai departe”, este mesajul postat pe pagina de facebook TVR Timișoara.

Ca directoare a Institutului Cultural Român din Budapesta (2006-2012), a consolidat legăturile culturale româno-maghiare și a promovat cultura română în spațiul european.

Autoare a numeroase volume și documentare dedicate jurnalismului, Timișoarei și Banatului, Brîndușa Armanca a contribuit la păstrarea memoriei și identității culturale a orașului. Activitatea sa a fost recunoscută prin Distincția Culturală a Academiei Române și Premiul pentru Merit Cultural al Ungariei.

Ca vicepreședinte al Societății Timișoara și membră a Grupului pentru Dialog Social, a fost o prezență activă în viața civică, apărând valorile democratice și spiritul Proclamației de la Timișoara.

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