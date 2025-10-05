România și-a aflat adversarele la Europenele de volei masculin și feminin de anul viitor | Ocnamureșeanul Bela Bartha, ambasadorul României la tragerea la sorți

România și-a aflat adversarele din cadrul Campionatului European de volei, masculin și feminin, de anul viitor. Bela Bartha, voleibalistul din Alba, a fost ambasadorul României la tragerea la sorți de la Bari

Reprezentativele României și-au aflat oponenții de la Europenele de volei de anul viitor, grupa la masculin urmând să se dispute la Cluj-Napoca. Florian „Bela” Bartha, voleibalistul din Ocna Mureș a fost ambasadorul României la tragerea la sorți

La masculin, naționala masculină de volei a României și-a aflat adversarele din grupa Campionatului European de anul viitor pe care îl vom co-organiza alături de Italia, Bulgaria și Finlanda.

România face parte din Grupa D, care va avea loc la Cluj-Napoca, iar adversare, conform tragerii la sorți efectuate ieri, la Bari, vor fi: Letonia, Franța, Germania, Turcia și Elveția. Dintre acestea, Letonia a fost naționala aleasă de România, conform dreptului avut ca țara gazdă. Primele patru echipe din clasament se vor califica în optimile de finală care, pentru echipele din grupa noastră, vor avea loc la Varna. Practic, locul 1 din grupa B va întâlni locul 4 din grupa D, locul 2 din B va juca împotriva locului 3 din D și tot așa sunt împerecherile. Așa că vom fi cu un ochi și pe meciurile de la Varna în timpul turneului final. Campionatul European masculin de volei va avea loc în perioada 10-26 septembrie 2026.

Așa cum am spus, fiecare echipă gazdă a avut dreptul să-și aleagă o adversară din grupă, așa că a doua echipă din fiecare serie pe care o veți vedea mai jos e chiar acea formație aleasă de organizatoare.

Componența grupelor Campionatului European masculin 2026

Grupa A (Modena): Italia, Suedia, Slovenia, Cehia, Grecia, Slovacia

Grupa B (Varna): Bulgaria, Macedonia de Nord, Polonia, Ucraina, Portugalia, Israel

Grupa C (Tampere): Finlanda, Estonia, Serbia, Belgia, Țările de Jos, Danemarca

Grupa D (Cluj-Napoca): ROMÂNIA, Letonia, Franța, Germania, Turcia, Elveția.

Italienii deja au anunțat că naționala țării lor, campioană mondială pentru a doua oară consecutiv, va juca meciul de deschidere în Piazza del Plebiscito, din Napoli! Apoi se vor muta la Modena.

*Bela Bartha, ambasadorul României la tragerea la sorți de la Campionatul European

La tragerea la sorți de sâmbătă, de la Bari, a fost prezent, alături de președintele FRV, Adin Cojocaru, și Bela Bartha, campion al Italiei, cu Trentino. Acesta a și urcat pe scenă, ca ambasador al Campionatului European din partea României, și a efectuat tragerea la sorți din prima urnă valorică (sunt echipele de pe pozițiile trei din fiecare grupă)

Naționala feminină de volei a României și-a aflat adversarele din grupa Campionatului European de anul viitor.

După tragerea la sorți care a avut loc aseară, în Italia, România a fost repartizată în Grupa C, care va avea loc în Baku. Adversarele noastre vor fi naționalele din Azerbaidjan (țara gazdă), Portugalia, Olanda, Belgia și Spania.

Primele patru echipe din clasament se vor califica în optimile de finală care, pentru echipele din grupa noastră, vor avea loc la Istanbul. Practic, locul 1 din grupa A va întâlni locul 4 din grupa C, locul 2 din A va juca împotriva locului 3 din C și tot așa sunt împerecherile. Așa că vom fi cu un ochi și pe meciurile de la Istanbul în timpul turneului final.

Campionatul European feminin de volei va avea loc între 21 august și 6 septembrie. Fiecare echipă gazdă a avut dreptul să-și aleagă o adversară din grupă, așa că a doua echipă din fiecare serie pe care o veți vedea mai jos e chiar acea formație aleasă de organizatoare.

Componența grupelor Campionatului European feminin 2026

Grupa A (Istanbul): Turcia, Letonia, Polonia, Germania, Slovenia, Ungaria

Grupa B (Brno): Cehia, Austria, Serbia, Ucraina, Bulgaria, Grecia.

Grupa C (Baku): Azerbaidjan, Portugalia, Țările de Jos, Belgia, ROMÂNIA, Spania

Grupa D (Göteborg): Suedia, Muntenegru, Italia, Franța, Slovacia, Croația

Sursa: doarvolei.ro

