FOTO | Ocnamureșeanul Bela Bartha, la Campionatul Mondial de volei masculin cu naționala României
Ocnamureșeanul Bela Bartha, la Campionatul Mondial de volei masculin cu naționala României
Naționala masculină de volei a României a plecat, joi, 3 septembrie 2025, spre Filipine, acolo unde va debuta pe 13 septembrie 2025 la Campionatul Mondial.
Citește și: 11 octombrie 2025 | Supercupa României la volei, în Alba Blaj Arena: Dueluri de foc
Federația Română de Volei a organizat o conferință de presă pentru prezentarea lotului de jucători. Președintele Adin Cojocaru a anunțat obiectivul echipei naționale la turneul final la care România revine după 43 de ani de pauză.
”Obiectivul echipei naţionale la Campionatul Mondial este de a atinge cel puţin faza optimilor de finală. Adică ieşirea din grupă. Avem experienţa participării la Campionatul European şi ştim că după faza grupelor depinde foarte mult de felul în care eşti antrenat şi de forma din ziua meciului”, a spus Adin Cojocaru.
„Este un moment foarte important pentru voleiul românesc. După o perioadă foarte îndelungată, iată, ne prezentăm la un Campionat Mondial. Ne dorim foarte mult să avem o evoluţie bună şi să reprezentăm cu cinste voleiul românesc. Sigur că acolo vor participa cele mai bune echipe din lume, dar faptul că după 43 de ani naţionala României este din nou pe scena voleiului mondial nu poate decât să ne bucure”, a declarat și selecționerul Sergiu Stancu.
Ocnamureșeanul Bela Bartha, Marian Bala și Adrian Aciobăniței au participat și ei la conferința de presă.
România va întâlni la Campionatul Mondial, în ordine, Polonia (13 septembrie 2025), Olanda (15 septembrie 2025), Qatar (17 septembrie 2025).
Toate meciurile vor fi transmise în direct de TVR Sport.
