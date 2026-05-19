FOTO | Nicolae Andrei Bulac a cucerit Trofeul „Tânărul Instrumentist” 2026: Performanțe și pentru alți elevi ai Liceului de Arte din Alba Iulia la un prestigios concurs

Nicolae Andrei Bulac a cucerit Trofeul „Tânărul Instrumentist” 2026: Performanțe și pentru alți elevi ai Liceului de Arte din Alba Iulia la un prestigios concurs

Elevii Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia s-au remarcat la Concursul Național „Tânărul Instrumentist”, un prestigios eveniment muzical dedicat elevilor din liceele și școlile vocaționale de artă organizat și în 2026 de Liceul Vocaţional de Muzică „Tudor Ciortea” din Braşov.

Nicolae Andrei Bulac (clasa a VIII-a) a cucerit Trofeul „Tânărul Instrumentist” 2026 și a cântat în Gala Laureaților.

Ioana Pârjol (clasa 0) a obținut Premiul I, iar Sonia Baying (clasa a II-a) a primit Premiul II.

Celelalte rezultate deosebite ale elevilor liceului de arte albaiulian de la clasa de vioară a profesoarei Mihaela Roșiu (corepetitor: Ovidiu Pârjol)au fost:

*Daria Emanuela Botariu (clasa a VI-a) – Premiul II;

*Robert Constantinescu (clasa a VII-a) – Premiul II;

*Mihai Adrian Almășan (clasa a IX-a) – Premiul III

De asemenea, Cătălin Mihail Pop (clasa a X-a, violoncel, de la clasa prof. Darius Clamba; corepetitor: Ovidiu Pârjol) a obținut Premiul I și a cântat în Gala Laureaților.

Iată și rezultatele obținute de elevii de la clasa Clasa de flaut a prof. Emma Damian și Cozmim Demian (corepetitor: Ovidiu Pârjol);

*Sara Botariu, clasa a IV-a, Premiul I; a cântat în Gala Laureaților;

*Ștefan Șulț, clasa a V-a, Premiul I;

*Alisa Cordoș, clasa a VI-a, Premiul I;

*Carmen Mușat, clasa a VII-a, Premiul II

