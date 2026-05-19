FOTO | Nicolae Andrei Bulac a cucerit Trofeul „Tânărul Instrumentist” 2026: Performanțe și pentru alți elevi ai Liceului de Arte din Alba Iulia la un prestigios concurs
Nicolae Andrei Bulac a cucerit Trofeul „Tânărul Instrumentist” 2026: Performanțe și pentru alți elevi ai Liceului de Arte din Alba Iulia la un prestigios concurs
Elevii Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia s-au remarcat la Concursul Național „Tânărul Instrumentist”, un prestigios eveniment muzical dedicat elevilor din liceele și școlile vocaționale de artă organizat și în 2026 de Liceul Vocaţional de Muzică „Tudor Ciortea” din Braşov.
Nicolae Andrei Bulac (clasa a VIII-a) a cucerit Trofeul „Tânărul Instrumentist” 2026 și a cântat în Gala Laureaților.
Ioana Pârjol (clasa 0) a obținut Premiul I, iar Sonia Baying (clasa a II-a) a primit Premiul II.
Celelalte rezultate deosebite ale elevilor liceului de arte albaiulian de la clasa de vioară a profesoarei Mihaela Roșiu (corepetitor: Ovidiu Pârjol)au fost:
*Daria Emanuela Botariu (clasa a VI-a) – Premiul II;
*Robert Constantinescu (clasa a VII-a) – Premiul II;
*Mihai Adrian Almășan (clasa a IX-a) – Premiul III
De asemenea, Cătălin Mihail Pop (clasa a X-a, violoncel, de la clasa prof. Darius Clamba; corepetitor: Ovidiu Pârjol) a obținut Premiul I și a cântat în Gala Laureaților.
Iată și rezultatele obținute de elevii de la clasa Clasa de flaut a prof. Emma Damian și Cozmim Demian (corepetitor: Ovidiu Pârjol);
*Sara Botariu, clasa a IV-a, Premiul I; a cântat în Gala Laureaților;
*Ștefan Șulț, clasa a V-a, Premiul I;
*Alisa Cordoș, clasa a VI-a, Premiul I;
*Carmen Mușat, clasa a VII-a, Premiul II
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Rezultate remarcabile pentru Școala de Dans Chirilă la „European Grand Prix” 2026 de la Timișoara
Rezultate remarcabile pentru Școala de Dans Chirilă la „European Grand Prix” 2026 de la Timișoara Timișoara a găzduit o nouă ediție a competiției internaționale de dans „European Grand Prix”, eveniment care a reunit peste 3.000 de participanți din trei țări europene. Timp de două zile, concurenții s-au întrecut în aproximativ 800 de coregrafii, într-o atmosferă […]
18 mai 2026 | Prețul combustibililor în Alba Iulia: Cât au ajuns să coste motorina și benzina la cele mai cunoscute benzinării din oraș
Prețul combustibililor în Alba Iulia: Cât au ajuns să coste motorina și benzina la cele mai cunoscute benzinării din oraș Șoferii care au alimentat astăzi, 18 mai 2026, au găsit prețuri diferite la carburanți în marile rețele de benzinării din Alba Iulia. Prețul motorinei este în jur de 9,50 de lei per litru, în timp […]
250.000 de lei alocați de autoritățile locale pentru servicii sanitar-veterinare la Adăpostul public pentru câini fără stăpân al municipiului Alba Iulia în 2026. LISTA
250.000 de lei alocați de autoritățile locale pentru servicii sanitar-veterinare la Adăpostul public pentru câini fără stăpân al municipiului Alba Iulia în 2026. LISTA Primăria Alba Iulia a lansat, vineri, 15 mai 2026, o procedură de achiziție directă a serviciilor sanitar-veterinare la Adăpostul public pentru câini fără stăpân al municipiului Alba Iulia în 2026. Valoarea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
19-20 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de întreținere a părții carosabile în zona surpării de la km 66
RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de întreținere a părții carosabile în zona surpării de la km 66...
Cum va fi VREMEA în România până în 15 iunie 2026: Valori termice ridicate și perioade cu ploi. Prognoza METEO pe 4 săptămâni, actualizată
Cum va fi VREMEA în România până în 15 iunie 2026: Valori termice ridicate și perioade cu ploi. Prognoza METEO...
Știrea Zilei
Autostrada A10 Sebeș-Turda, sectorul… scandal: CNAIR atacă în instanță decizia privind plata a peste 300 de milioane de lei către Pizzarotti
Autostrada A10 Sebeș-Turda, sectorul… scandal: CNAIR atacă în instanță decizia privind plata a peste 300 de milioane de lei către...
Prezența unui URS, semnalată la Șugag: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată la Șugag: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă Prezența unui urs a fost...
Curier Județean
FOTO | Rezultate remarcabile pentru Școala de Dans Chirilă la „European Grand Prix” 2026 de la Timișoara
Rezultate remarcabile pentru Școala de Dans Chirilă la „European Grand Prix” 2026 de la Timișoara Timișoara a găzduit o nouă...
FOTO | Nicolae Andrei Bulac a cucerit Trofeul „Tânărul Instrumentist” 2026: Performanțe și pentru alți elevi ai Liceului de Arte din Alba Iulia la un prestigios concurs
Nicolae Andrei Bulac a cucerit Trofeul „Tânărul Instrumentist” 2026: Performanțe și pentru alți elevi ai Liceului de Arte din Alba...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile de participare
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile...
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR Lucian Dragoș Blaga (AUR), care și-a anunțat demisia...
Opinii Comentarii
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume Începând din 1977, în fiecare an, la...
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare Anual, la data de 17...