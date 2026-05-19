Actualitate

19-20 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de întreținere a părții carosabile în zona surpării de la km 66

Ioana Oprean

Publicat

acum 56 de minute

în

De

RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de întreținere a părții carosabile în zona surpării de la km 66

De marți, 19 mai 2026, ora 09:00, până miercuri, 20 mai 2026, ora 16:00 se vor institui restricții de circulație pe banda de vehicule lente și banda 1 a Autostrăzii A10, km 65+900 – km 66+400, Calea 1 (Sebeș – Turda).

Asta în vederea efectuării unor lucrări de întreținere a părții carosabile.

„Lucrările vor fi executate de Secția Producție din cadrul DRDP Cluj, iar măsura este necesară pentru siguranța participanților la trafic.

Circulația se va desfășura pe o bandă din trei, cu restricții de viteză.

Expertiza Tehnică a fost finalizată, urmează elaborarea Proiectului Tehnic în vederea stabilirii soluției tehnice de consolidare a corpului autostrăzii și execuția lucrărilor, în cel mai scurt timp posibil.

Vă rugăm să respectați restricția de circulație instituită și semnalizarea temporară”, a transmis DRDP Cluj.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Cum va fi VREMEA în România până în 15 iunie 2026: Valori termice ridicate și perioade cu ploi. Prognoza METEO pe 4 săptămâni, actualizată

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

19 mai 2026

De

Cum va fi VREMEA în România până în 15 iunie 2026: Valori termice ridicate și perioade cu ploi. Prognoza METEO pe 4 săptămâni, actualizată Administrația Națională de Meteorologie a publicat, marți, 19 mai 2026, prognoza meteo pe 4 săptămâni actualizată. Conform estimărilor meteo pentru intervalul până în 15 iunie 2026, vremea în România va fi […]

Citește mai mult

Actualitate

Rovinieta 2026 | Taxa, calculată în funcție de norma EURO de poluare. Cât ar putea plăti șoferii din iulie

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

19 mai 2026

De

Rovinieta 2026 | Taxa, calculată în funcție de norma EURO de poluare. Cât ar putea plăti șoferii din iulie Rovinieta va fiplătită de șoferii din România după reguli complet noi începând cu 1 iulie 2026, după ce Ministerul Transporturilor a propus un sistem de taxare care va ține cont de norma EURO a mașinii, iar […]

Citește mai mult

Actualitate

Un medicament autorizat și în România, investigat după ce o țară asiatică a raportat 20 de decese

Bogdan Ilea

Publicat

acum 18 ore

în

18 mai 2026

De

Un medicament autorizat și în România, investigat după ce o țară asiatică a raportat 20 de decese Un grup farmaceutic din Japonia a emis un avertisment către medici privind administrarea unui medicament folosit în tratarea unor afecțiuni autoimune rare, autorizat inclusiv în România, după raportarea mai multor decese asociate utilizării acestuia. Un grup farmaceutic japonez […]

Citește mai mult