19-20 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de întreținere a părții carosabile în zona surpării de la km 66

RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de întreținere a părții carosabile în zona surpării de la km 66

De marți, 19 mai 2026, ora 09:00, până miercuri, 20 mai 2026, ora 16:00 se vor institui restricții de circulație pe banda de vehicule lente și banda 1 a Autostrăzii A10, km 65+900 – km 66+400, Calea 1 (Sebeș – Turda).

Asta în vederea efectuării unor lucrări de întreținere a părții carosabile.

„Lucrările vor fi executate de Secția Producție din cadrul DRDP Cluj, iar măsura este necesară pentru siguranța participanților la trafic.

Circulația se va desfășura pe o bandă din trei, cu restricții de viteză.

Expertiza Tehnică a fost finalizată, urmează elaborarea Proiectului Tehnic în vederea stabilirii soluției tehnice de consolidare a corpului autostrăzii și execuția lucrărilor, în cel mai scurt timp posibil.

Vă rugăm să respectați restricția de circulație instituită și semnalizarea temporară”, a transmis DRDP Cluj.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

