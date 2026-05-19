Cum va fi VREMEA în România până în 15 iunie 2026: Valori termice ridicate și perioade cu ploi. Prognoza METEO pe 4 săptămâni, actualizată

Administrația Națională de Meteorologie a publicat, marți, 19 mai 2026, prognoza meteo pe 4 săptămâni actualizată. Conform estimărilor meteo pentru intervalul până în 15 iunie 2026, vremea în România va fi caracterizată de temperaturi ridicate și perioade cu ploi.

*Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026

TEMPERATURA AERULUI

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nordice, estice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile estice, sud-estice și sudice, iar în rest va fi deficitar.

*Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate în regiunile nord-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în sud-estul teritoriului, iar în rest vor fi deficitare, mai ales în vest și nord-vest.

*Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

*Săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestice a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

19-20 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de întreținere a părții carosabile în zona surpării de la km 66

RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de întreținere a părții carosabile în zona surpării de la km 66 De marți, 19 mai 2026, ora 09:00, până miercuri, 20 mai 2026, ora 16:00 se vor institui restricții de circulație pe banda de vehicule lente și banda 1 a Autostrăzii A10, km 65+900 – km […]

Rovinieta 2026 | Taxa, calculată în funcție de norma EURO de poluare. Cât ar putea plăti șoferii din iulie Rovinieta va fiplătită de șoferii din România după reguli complet noi începând cu 1 iulie 2026, după ce Ministerul Transporturilor a propus un sistem de taxare care va ține cont de norma EURO a mașinii, iar […]

Un medicament autorizat și în România, investigat după ce o țară asiatică a raportat 20 de decese Un grup farmaceutic din Japonia a emis un avertisment către medici privind administrarea unui medicament folosit în tratarea unor afecțiuni autoimune rare, autorizat inclusiv în România, după raportarea mai multor decese asociate utilizării acestuia. Un grup farmaceutic japonez […]

