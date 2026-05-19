Cum va fi VREMEA în România până în 15 iunie 2026: Valori termice ridicate și perioade cu ploi. Prognoza METEO pe 4 săptămâni, actualizată
Cum va fi VREMEA în România până în 15 iunie 2026: Valori termice ridicate și perioade cu ploi. Prognoza METEO pe 4 săptămâni, actualizată
Administrația Națională de Meteorologie a publicat, marți, 19 mai 2026, prognoza meteo pe 4 săptămâni actualizată. Conform estimărilor meteo pentru intervalul până în 15 iunie 2026, vremea în România va fi caracterizată de temperaturi ridicate și perioade cu ploi.
Citește și: Cum va fi VREMEA în Transilvania până în 31 mai 2026: Zile foarte calde, dar și perioade cu ploi
*Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026
TEMPERATURA AERULUI
Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nordice, estice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile estice, sud-estice și sudice, iar în rest va fi deficitar.
*Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026
Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate în regiunile nord-vestice.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în sud-estul teritoriului, iar în rest vor fi deficitare, mai ales în vest și nord-vest.
*Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.
Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.
*Săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026
Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestice a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
19-20 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de întreținere a părții carosabile în zona surpării de la km 66
RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de întreținere a părții carosabile în zona surpării de la km 66 De marți, 19 mai 2026, ora 09:00, până miercuri, 20 mai 2026, ora 16:00 se vor institui restricții de circulație pe banda de vehicule lente și banda 1 a Autostrăzii A10, km 65+900 – km […]
Rovinieta 2026 | Taxa, calculată în funcție de norma EURO de poluare. Cât ar putea plăti șoferii din iulie
Rovinieta 2026 | Taxa, calculată în funcție de norma EURO de poluare. Cât ar putea plăti șoferii din iulie Rovinieta va fiplătită de șoferii din România după reguli complet noi începând cu 1 iulie 2026, după ce Ministerul Transporturilor a propus un sistem de taxare care va ține cont de norma EURO a mașinii, iar […]
Un medicament autorizat și în România, investigat după ce o țară asiatică a raportat 20 de decese
Un medicament autorizat și în România, investigat după ce o țară asiatică a raportat 20 de decese Un grup farmaceutic din Japonia a emis un avertisment către medici privind administrarea unui medicament folosit în tratarea unor afecțiuni autoimune rare, autorizat inclusiv în România, după raportarea mai multor decese asociate utilizării acestuia. Un grup farmaceutic japonez […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
19-20 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de întreținere a părții carosabile în zona surpării de la km 66
RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de întreținere a părții carosabile în zona surpării de la km 66...
Cum va fi VREMEA în România până în 15 iunie 2026: Valori termice ridicate și perioade cu ploi. Prognoza METEO pe 4 săptămâni, actualizată
Cum va fi VREMEA în România până în 15 iunie 2026: Valori termice ridicate și perioade cu ploi. Prognoza METEO...
Știrea Zilei
Autostrada A10 Sebeș-Turda, sectorul… scandal: CNAIR atacă în instanță decizia privind plata a peste 300 de milioane de lei către Pizzarotti
Autostrada A10 Sebeș-Turda, sectorul… scandal: CNAIR atacă în instanță decizia privind plata a peste 300 de milioane de lei către...
Prezența unui URS, semnalată la Șugag: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată la Șugag: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă Prezența unui urs a fost...
Curier Județean
FOTO | Rezultate remarcabile pentru Școala de Dans Chirilă la „European Grand Prix” 2026 de la Timișoara
Rezultate remarcabile pentru Școala de Dans Chirilă la „European Grand Prix” 2026 de la Timișoara Timișoara a găzduit o nouă...
FOTO | Nicolae Andrei Bulac a cucerit Trofeul „Tânărul Instrumentist” 2026: Performanțe și pentru alți elevi ai Liceului de Arte din Alba Iulia la un prestigios concurs
Nicolae Andrei Bulac a cucerit Trofeul „Tânărul Instrumentist” 2026: Performanțe și pentru alți elevi ai Liceului de Arte din Alba...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile de participare
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile...
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR Lucian Dragoș Blaga (AUR), care și-a anunțat demisia...
Opinii Comentarii
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume Începând din 1977, în fiecare an, la...
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare Anual, la data de 17...