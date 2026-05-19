Aiudeanul Bogdan Andone l-a refuzat pe Gigi Becali și nu va prelua FCSB! Marius Baciu, noul antrenor al „roș-albaștrilor”

Antrenorul aiudeanul Bogdan Andone a refuzat propunerea de a reveni la FCSB, după 7 ani, deși a fost la un pas să devină iarăși antrenorul fostei campioane.

Andone a mai activat în 2019 două luni la gruparea finanțată de Gigi Becali, de unde a plecat din pricina neînțelegeriloir cu patronul și a imixtiunilor acestuia în decizii tehnice

Bogdan Andone a avut un parcurs senzațional cu FC ARgeș, cu care a promovat vara trecută în Superligă! „Vulturii violeți’ au devenit revelația stagiunii curente și s-au calificat în play-off, respectiv între primele 6 echipe!

Mariu Baciu (51 de ani) a activat în liga secundă la Unirea Alba Iulia, câteva luni, plecând din pricina rezultatelor modeste

Conform unui articol publicat pe gsp.to, după numirea lui Marius Baciu în funcția de antrenor la FCSB, Gigi Becali a spus că Bogdan Andone, tehnicianul de la FC Argeș, a fost la un pas să bată palma cu bucureștenii.

Înainte să ajungă la soluția Baciu, Gigi Becali pusese ochii pe Bogdan Andone, cel care a reușit să o califice în play-off pe nou-promovata FC Argeș. Chiar s-a întâlnit cu tehnicianul și a fost aproape să îl convingă.

Antrenorul a transmis că vine la FCSB doar după ce primește acordul lui Dani Coman de a pleca de la Pitești. Președintele „violeților” s-a opus, iar mutarea a picat.

Gigi Becali: „Am fost aproape să îl aduc pe Bogdan Andone la FCSB”

„Am mai avut o variantă, pe Bogdan Andone. A fost la mine acasă, am discutat cu el ieri sau alaltăieri, cred că ieri. Am vorbit cu el, a zis că singurul lucru este Dani Coman, că nu vine dacă nu îi dă drumul. Am spus că nu e problemă, găsim soluție, conform regulamentului, dăm bani, plătim restul salariului.

A spus că vrea să plece numai cu acordul lui Dani. A vorbit cu Dani, nu i-a dat acordul. Să fii sănătos și cu asta basta. A zis: «Mă duc să mă întâlnesc cu Dani la ora 19. Dacă zice da, am venit, dacă nu, nu vin fără acordul lui. Cum m-am dus și m-a primit, așa și plec. Am zis atunci că vin pe doi ani, îmi țin cuvântul».

Vrei să știi cum am ajuns la Bogdan Andone? Cum i-am spus și lui: «Bă, știi de ce te vreau eu? Ai văzut cum pupă și Iordănescu icoanele. Se vede smerenia lui când le pupă. Îmi place cum te rogi, de aia vreau să te iau, nu că ești tu mare antrenor». I-am zis lui Andone: «Vezi la Argeș că poți și să retrogradezi»”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport. Se arată în articolul publicat de Gazeta Sporturilor



