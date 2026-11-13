România se află printre țările din UE care reciclează cel mai puțin deșeurile textile. Date Eurostat

Potrivit celor mai recente date disponibile pentru România, țara noastră se numără printre țările Uniunii Europene cu cele mai mici rate de reciclare a deșeurilor textile, cu numai 23%.

La nivelul UE, în 2024 au fost generate 2,3 milioane de tone de deșeuri textile, arată datele publicate vineri de Eurostat, scrie Mediafax.

Peste jumătate din cantitatea de deșeuri textile generată în Uniunea Europeană în 2024 a provenit din gospodării. În același an, au fost tratate 1,4 milioane de tone, echivalentul a 63% din totalul deșeurilor textile generate, arată Eurostat.

Din deșeurile textile tratate în UE, 78% au fost reciclate, în timp ce 13% au fost incinerate în operațiuni de recuperare a energiei. Alte 8% au ajuns la depozitele de deșeuri, iar 1% au fost incinerate fără recuperarea energiei.

Italia a fost cel mai mare generator de deșeuri textile, cu 441.736 de tone, fiind urmată de Franța, cu 339.965 de tone, și Germania, cu 212.107 tone, mai notează sursa citată.

În ceea ce privește reciclarea, Italia și Franța au raportat cele mai mari ponderi, de câte 98%. Au urmat Lituania, cu 87%, și Slovenia, cu 83%.

La polul opus s-au aflat Letonia, unde rata raportată a fost de 0%, Estonia, cu 5%, și România, cu 23%. În cazul României, Eurostat precizează că datele disponibile sunt aferente anului 2022, nu anului 2024.

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