România, pe punctul de a face implozie din punct de vedere social și economic: Aproape 30% dintre români trăiesc sub pragul sărăciei. Economist – Criza financiară din Grecia va fi o glumă comparat cu ce se va întâmpla în România

Aproape 30% dintre români trăiesc sub pragul sărăciei, arată ultimele date Eurostat. Mai mult, țara noastră are cel mai mare număr de elevi analfabeți funcțional din Europa, adică nu înțeleg ce citesc.

România este pe punctul de a face implozie din punct de vedere social și economic, creșterea TVA-ului nu va duce și la creșterea veniturilor statului, ci duce la scăderea veniturilor, iar dacă ceva nu se schimbă radical în următoarele luni, criza financiară din Grecia va fi o glumă comparat cu ce se va întâmpla în România, scrie pe Facebook Radu Georgescu.

,,Conform Eurostat, 28% dintre români sunt sub pragul sărăciei. În anul 2025 iese tot gunoiul ascuns sub preș timp de 10 ani de politicieni. Timp de 10 ani am fost mințiți într-un mod grosolan. Timp de 10 ani, un tip ne-a spus că proiectul lui este România educată.

Conform Eurostat, România are în 2025 cel mai mare număr de elevi analfabeți funcțional din Europa, adică nu înțeleg ce citesc.

Cum arată „România educată” în 2025

Conform Eurostat, România alocă cei mai puțini bani pentru educație din Europa, adică 3,3% din PIB. Tot conform Eurostat, România are în 2025 cel mai mare număr de elevi analfabeți funcțional din Europa, adică nu înțeleg ce citesc.

În acest an, se va întâmpla ceva unic pentru România: pentru prima dată în istorie, cheltuielile cu dobânzile vor depăși cheltuielile cu tot sistemul de educație: profesori, școli, utilități, etc.

Proiectul „România educată” a înfrânt!!!

Timp de 10 ani, vreo 7 premieri, zeci de Miniștri de Finanțe, cei de la BNR, ne-au spus că România are cea mai bună strategie economică din Europa și că este un model de urmat.

În septembrie 2025, România:

1. are cea mai mare inflație din Europa,

2. plătește cele mai mari dobânzi la credite,

3. cel mai mare deficit bugetar

4. cel mai mare deficit comercial

5. cel mai mare deficit de Cont Curent

Creșterea TVA-ului de la 1 august are 2 părți, o parte bună și una rea

Partea bună este că cei din Guvern învață lecțiile elementare de economie. În anul 1 de la ASE se învață că nu trebuie să crești taxe în perioade de scădere economică.

Partea proastă este că cei de la Guvern învață economie pe banii noștri.

Vorbesc zilnic cu antreprenori din toată țara, studiez zilnic situații financiare. Îți spun ce s-a întâmplat în economia României din cauza creșterii de TVA de la 1 august 2025.

În iulie, oamenii au cumpărat ce aveau nevoie pentru a evita creșterea de TVA. În august, consumul a scăzut, iar firmele au plătit mai puțin TVA.

Cei din Guvern vor privi uimiți că o creștere de TVA nu duce la creșterea veniturilor statului, ci duce la scăderea veniturilor. Bonus, creditarea firmelor s-a blocat de 2 luni.

Eu sper ca cei din Guvern să meargă rapid la meditații de economie, până nu duc economia în gard.

România va face implozie din punct de vedere social și economic

Comisia Europeană, toți creditorii și toate agențiile de risc ne spun că suntem la câțiva metri de prăpastie. Dacă în următoarele luni nu se schimbă ceva radical în România, vom face implozie din punct de vedere social și economic.

Tot sistemul bugetar funcționează ca o castă, dar cel mai rău este că această castă își bate joc de populație. De exemplu, după ce am analizat bilanțul BNR, am scris că salariile celor de la BNR sunt peste 500 milioane lei, că sunt peste 200 de directori și șefi de departamente, iar salariile ajung la 50.000 lei / lună.

Paradoxal, angajații BNR iau și bonusuri anuale de 3 salarii nete, deși BNR ratează în fiecare an toate țintele de inflație. Principalul rol al BNR este să protejeze populația de inflație.

În mediul privat, toată conducerea ar fi plecat acasă. Ca bătaia de joc să fie maximă, în luna august, când s-au mărit taxele și Guvernul a spus că începe perioada de austeritate pentru România, BNR a cheltuit în august peste 3 milioane lei pe protocol (fructe de mare, etc) și au cheltuit peste 1 milion lei la vilele de protocol de la Sinaia și Păltiniș.

Ce a făcut BNR?

Paradoxal, în loc să-și ceară scuze, a dat un comunicat oficial să spună că nu este treaba mea pe ce cheltuie banii. M-am uitat pe CV-urile celor din conducerea BNR. Este uimitor, în Consiliul de administrație al BNR sunt 9 persoane.

Toți au fost toată viața bugetari, nu au lucrat nici măcar o zi într-o firmă privată și toți au fost numiți de partidele politice. În comparație, în Consiliul Băncii Centrale din America ( FED), toți au experiență în mediul privat și au demonstrat profesional.

Țara asta nu se poate face bine dacă de la Guvern până la ultima primărie, conducerea este pusa pe criterii politice.

Săptămâna trecută, BNR a spus că România este foarte aproape să fie ca Grecia. Nu este așa.

Dacă ceva nu se schimbă radical în următoarele luni, criza financiară din Grecia va fi o glumă comparat cu ce se va întâmpla în România”, a scris economistul pe Facebook.

