România, pe punctul de a face implozie din punct de vedere social și economic: Aproape 30% dintre români trăiesc sub pragul sărăciei. Economist – Criza financiară din Grecia va fi o glumă comparat cu ce se va întâmpla în România
Aproape 30% dintre români trăiesc sub pragul sărăciei, arată ultimele date Eurostat. Mai mult, țara noastră are cel mai mare număr de elevi analfabeți funcțional din Europa, adică nu înțeleg ce citesc.
România este pe punctul de a face implozie din punct de vedere social și economic, creșterea TVA-ului nu va duce și la creșterea veniturilor statului, ci duce la scăderea veniturilor, iar dacă ceva nu se schimbă radical în următoarele luni, criza financiară din Grecia va fi o glumă comparat cu ce se va întâmpla în România, scrie pe Facebook Radu Georgescu.
,,Conform Eurostat, 28% dintre români sunt sub pragul sărăciei. În anul 2025 iese tot gunoiul ascuns sub preș timp de 10 ani de politicieni. Timp de 10 ani am fost mințiți într-un mod grosolan. Timp de 10 ani, un tip ne-a spus că proiectul lui este România educată.
Conform Eurostat, România are în 2025 cel mai mare număr de elevi analfabeți funcțional din Europa, adică nu înțeleg ce citesc.
Citește și: Economistul Radu Georgescu: ,,Guvernul ar trebui să schimbe strategia. Să-și propună să ducă România în șanț, poate așa vom merge și noi pe drumul corect”
Cum arată „România educată” în 2025
Conform Eurostat, România alocă cei mai puțini bani pentru educație din Europa, adică 3,3% din PIB. Tot conform Eurostat, România are în 2025 cel mai mare număr de elevi analfabeți funcțional din Europa, adică nu înțeleg ce citesc.
În acest an, se va întâmpla ceva unic pentru România: pentru prima dată în istorie, cheltuielile cu dobânzile vor depăși cheltuielile cu tot sistemul de educație: profesori, școli, utilități, etc.
Proiectul „România educată” a înfrânt!!!
Timp de 10 ani, vreo 7 premieri, zeci de Miniștri de Finanțe, cei de la BNR, ne-au spus că România are cea mai bună strategie economică din Europa și că este un model de urmat.
În septembrie 2025, România:
1. are cea mai mare inflație din Europa,
2. plătește cele mai mari dobânzi la credite,
3. cel mai mare deficit bugetar
4. cel mai mare deficit comercial
5. cel mai mare deficit de Cont Curent
Creșterea TVA-ului de la 1 august are 2 părți, o parte bună și una rea
Partea bună este că cei din Guvern învață lecțiile elementare de economie. În anul 1 de la ASE se învață că nu trebuie să crești taxe în perioade de scădere economică.
Partea proastă este că cei de la Guvern învață economie pe banii noștri.
Vorbesc zilnic cu antreprenori din toată țara, studiez zilnic situații financiare. Îți spun ce s-a întâmplat în economia României din cauza creșterii de TVA de la 1 august 2025.
În iulie, oamenii au cumpărat ce aveau nevoie pentru a evita creșterea de TVA. În august, consumul a scăzut, iar firmele au plătit mai puțin TVA.
Cei din Guvern vor privi uimiți că o creștere de TVA nu duce la creșterea veniturilor statului, ci duce la scăderea veniturilor. Bonus, creditarea firmelor s-a blocat de 2 luni.
Eu sper ca cei din Guvern să meargă rapid la meditații de economie, până nu duc economia în gard.
Comisia Europeană, toți creditorii și toate agențiile de risc ne spun că suntem la câțiva metri de prăpastie. Dacă în următoarele luni nu se schimbă ceva radical în România, vom face implozie din punct de vedere social și economic.
Tot sistemul bugetar funcționează ca o castă, dar cel mai rău este că această castă își bate joc de populație. De exemplu, după ce am analizat bilanțul BNR, am scris că salariile celor de la BNR sunt peste 500 milioane lei, că sunt peste 200 de directori și șefi de departamente, iar salariile ajung la 50.000 lei / lună.
Paradoxal, angajații BNR iau și bonusuri anuale de 3 salarii nete, deși BNR ratează în fiecare an toate țintele de inflație. Principalul rol al BNR este să protejeze populația de inflație.
În mediul privat, toată conducerea ar fi plecat acasă. Ca bătaia de joc să fie maximă, în luna august, când s-au mărit taxele și Guvernul a spus că începe perioada de austeritate pentru România, BNR a cheltuit în august peste 3 milioane lei pe protocol (fructe de mare, etc) și au cheltuit peste 1 milion lei la vilele de protocol de la Sinaia și Păltiniș.
Ce a făcut BNR?
Paradoxal, în loc să-și ceară scuze, a dat un comunicat oficial să spună că nu este treaba mea pe ce cheltuie banii. M-am uitat pe CV-urile celor din conducerea BNR. Este uimitor, în Consiliul de administrație al BNR sunt 9 persoane.
Toți au fost toată viața bugetari, nu au lucrat nici măcar o zi într-o firmă privată și toți au fost numiți de partidele politice. În comparație, în Consiliul Băncii Centrale din America ( FED), toți au experiență în mediul privat și au demonstrat profesional.
Țara asta nu se poate face bine dacă de la Guvern până la ultima primărie, conducerea este pusa pe criterii politice.
Săptămâna trecută, BNR a spus că România este foarte aproape să fie ca Grecia. Nu este așa.
Dacă ceva nu se schimbă radical în următoarele luni, criza financiară din Grecia va fi o glumă comparat cu ce se va întâmpla în România”, a scris economistul pe Facebook.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Premierul Bolojan rămâne surd la vocile studenților din stradă: „ANOSR a cerut audiență cu speranța că de data aceasta va răspunde afirmativ”
Premierul Bolojan rămâne surd la solicitările studenților: „ANOSR a cerut audiență cu speranța că de data aceasta va răspunde afirmativ” Studenții din mai multe centre universitare din țară continuă protestele în Piața Victoriei, indiferent de condițiile meteo, și spun că nu se vor opri până nu vor fi luate măsuri concrete pentru corectarea problemelor care […]
Program voluntar de PREGĂTIRE MILITARĂ pentru tinerii din România: Ce sumă vor primi la sfârșitul celor 4 luni
Program voluntar de PREGĂTIRE MILITARĂ pentru tinerii din România Românii, atât bărbați cât și femei, cu vârste între 18 și 35 de ani, vor putea solicita Ministerului Apărării participarea voluntară la un program de pregătire militară de bază. Această măsură este prevăzută într-un proiect de lege aprobat în ședința de joi, 2 octombrie 2025, a […]
2-5 octombrie 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 21 de județe: Anunțul hidrologilor
COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 21 de județe Un Cod galben de inundații va fi intra în vigoare joi, 2 octombrie 2025, la ora 16:00, cu valabilitate până duminică, 5 octombrie, la ora 12:00. Citește și: 2-4 octombrie 2025 | Iarna din octombrie: Vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Premierul Bolojan rămâne surd la vocile studenților din stradă: „ANOSR a cerut audiență cu speranța că de data aceasta va răspunde afirmativ”
Premierul Bolojan rămâne surd la solicitările studenților: „ANOSR a cerut audiență cu speranța că de data aceasta va răspunde afirmativ”...
România, pe punctul de a face implozie din punct de vedere social și economic: Aproape 30% dintre români trăiesc sub pragul sărăciei. Economist – Criza financiară din Grecia va fi o glumă comparat cu ce se va întâmpla în România
România, pe punctul de a face implozie din punct de vedere social și economic: Aproape 30% dintre români trăiesc sub...
Știrea Zilei
O firmă mare din Alba a primit o ofertă să mute fabrica în deșert unde apa și curentul sunt mai ieftine
O firmă mare din Alba a primit o ofertă să mute fabrica în deșert unde apa și curentul sunt mai...
VIDEO | O nouă creșă, în Parcul Arini. La Sebeș se investește în educația timpurie: patru creșe și grădinițe construite în ultimii ani
O nouă creșă, în Parcul Arini. La Sebeș se investește în educația timpurie: patru creșe și grădinițe construite în ultimii...
Curier Județean
8 octombrie 2025 | Filmul ,,Mame tinere”, în cadrul proiectului „ESTE Filmul de Miercuri”, la Palatul Cultural din Blaj
8 octombrie 2025 | Filmul ,,Mame tinere” la Palatul Cultural din Blaj. Cel mai recent film al fraților Jean-Pierre și...
Aproape 10 milioane de lei pentru reabilitarea unui drum forestier din comuna Șugag: Accesul la fondul forestier, văzut ca prioritate zero
Un drum forestier din comuna Șugag urmează să fie reabilitat pentru accesibilizarea accesului la fondul forestier Direcția Silvică Alba a...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și verificare video a autoturismelor
Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și...
Opinii Comentarii
FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou din lume: „Condeiul portăreţ fără sfârşit”
FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou...
Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine
Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine Luna Octombrie sau Brumărel, este o lună plină...