Economistul Radu Georgescu: ,,Guvernul ar trebui să schimbe strategia. Să-și propună să ducă România în șanț, poate așa vom merge și noi pe drumul corect”
Radu Georgescu a vorbit despre economia României, într-o postare publicată pe o rețea de socializare, în care a discutat pe marginea unui clasament realizat de https://tradingeconomics.com/.
Economistul evidențiază că, deși românii au fost nevoiți să suporte taxe mai mari precum TVA sau accize pentru a evita intrarea țării în categoria junk și pentru a menține dobânzile la un nivel scăzut, realitatea arată contrariul: România continuă să plătească dobânzi mai mari decât state aflate deja în junk, precum Albania sau Bosnia.
,,Am înfrânt!!
I-am rupt cu economia și anul ăsta. În poză vezi dobânzile plătite de țările din Europa în august 2025. Suntem pe locul 3 de la coadă, alături de Rusia și Turcia.
Ai auzit la TV că trebuie să plătești de la 1 august taxe mai mari (TVA, accize). Trebuie să faci acest efort financiar pentru ca România să nu intre în junk și să nu plătească dobânzi mari la credite.
Dar stai un pic: în august, țări care sunt în junk — Albania, Bosnia — plătesc dobânzi mai mici decât România. Chiar și Serbia plătește dobânzi mai mici, deși ăia se bat în fiecare zi pe străzi. Stai că nu este tot.
Azi a venit și execuția bugetară pe august de la Ministerul de Finanțe. Și aici am înfrânt. Faimoasele măsuri economice luate de la 1 august au avut efect invers. Adică au mărit deficitul bugetar și au crescut cheltuielile statului.
În august au crescut cheltuielile cu „bunuri și servicii” ale statului. Că de, cei din Guvern nu s-au gândit că creșterea TVA-ului va impacta și cheltuielile lor.
Și la colectarea TVA am înfrânt. Colectarea TVA în 2025 a scăzut ca pondere în PIB de la 4,4% în 2024 la 4,3% în 2025.
Eu cred că Guvernul ar trebui să schimbe strategia economică, deoarece tot timpul iese pe dos decât spun ei. Ar trebui să-și propună să ducă direct România în șanț. Poate așa vom merge și noi pe drumul corect”, a scris Radu Georgescu.
