România, meciuri cu Albania (12 iunie) și Muntenegru (14 iunie), în „Alba Blaj” Arena, în European League
România, meciuri cu Albania (12 iunie) și Muntenegru (14 iunie), în „Alba Blaj” Arena, în European League la volei feminin
Reprezentativa feminină de volei a României dispută două partide în „Alba Blaj” Arena, cu Albania (vineri, 12 iunie) și Muntenegru (duminică, 14 iunie), jocuri contând pentru al doilea turneu European League.
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Intrarea este liberă, iar sâmbătă, 13 iunie, este întâlnirea dintre Albania și Muntenegru, orele de disputare fiind 16.30 în fiecare zi.
Volei Alba Blaj, vicecampioana României, are 5 reprezentanți în formația tricoloră, Bianca Grama (centru), Diana Vereș (libero), Guillermo Naranjo Hernandez (antrenor principal), Marco Chiodini (statistician) și Petru Ban (kinetoterapeut).
Până în prezent, România a mai susținut două partide, ambele câștigate, în deplasare, la Riga, 3-2 cu Letonia și 3-0 cu Israel.
Foto: FRV
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