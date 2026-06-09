Sport

România, meciuri cu Albania (12 iunie) și Muntenegru (14 iunie), în „Alba Blaj” Arena, în European League

Dan HENEGAR

Publicat

acum 46 de minute

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ALBA FEST 2026

România, meciuri cu Albania (12 iunie) și Muntenegru (14 iunie), în „Alba Blaj” Arena, în European League la volei feminin

Reprezentativa feminină de volei a României dispută două partide în „Alba Blaj” Arena, cu Albania (vineri, 12 iunie) și Muntenegru (duminică, 14 iunie), jocuri contând pentru al doilea turneu European League.

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Intrarea este liberă, iar sâmbătă, 13 iunie, este întâlnirea dintre Albania și Muntenegru, orele de disputare fiind 16.30 în fiecare zi.

Volei Alba Blaj, vicecampioana României, are 5 reprezentanți în formația tricoloră, Bianca Grama (centru), Diana Vereș (libero), Guillermo Naranjo Hernandez (antrenor principal), Marco Chiodini (statistician) și Petru Ban (kinetoterapeut).

Până în prezent, România a mai susținut două partide, ambele câștigate, în deplasare, la Riga, 3-2 cu Letonia și 3-0 cu Israel.

Foto: FRV

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