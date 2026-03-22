Sport

Antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez, contract prelungit cu doi ani cu campioana Volei Alba Blaj

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

Antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez a semnat prelungirea contractului cu încă doi ani cu campioana Volei Alba Blaj

Antrenorul principal Guillermo Naranjo Hernández, încă doi ani pe banca campioanei României!

Volei Alba Blaj, deținătoarea eventului național, este în cursă în stagiunea curentă pentru câștigarea ambelor trofee. Echipa din „Mica Romă” va disputa, în 5 aprilie, finala Cupei României, cu Dinamo, și este calificată în semifinalele Diviziei A1

Citește și: Volei Alba Blaj, nou antrenor: spaniolul Guillermo Naranjo Hernandez, selecționerul României!

Spaniolul Guillermo Naranjo Hernandez, selecționerul reprezentativei de volei feminin a României, a fost instalat pe banca tehnică a formației ardelene la începutul anului 2025.

Consiliul de Administrație al CSM Volei Alba Blaj a aprobat prelungirea contractului antrenorului principal Guillermo Naranjo Hernández, care va continua să conducă echipa campioană până la finalul sezonului 2027/2028!

De la sosirea sa la Blaj, în prima zi a anului 2025, Guillermo Naranjo Hernández s-a dovedit a fi alegerea ideală pentru ambele părți. În sezonul trecut, sub conducerea sa, Volei Alba Blaj a cucerit titlul de campioană, Cupa României și a jucat finala Cupei CEV. Aceste performanțe marchează cel mai reușit sezon din cariera tehnicianului spaniol și una dintre cele mai de succes perioade din istoria clubului ardelean.

Continuarea colaborării cu Guillermo Naranjo Hernández este cea mai bună soluție pentru echipa noastră și o garanție că, și în sezoanele viitoare, CSM Volei Alba Blaj va lupta pentru toate trofeele puse în joc în România, menținând clubul la cel mai înalt nivel voleibalistic„,  a transmis Volei Alba Blaj

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

CSM Unirea Alba Iulia, a doua victorie externă la Under 17 și eșec la Under 19, în dubla de la Caransebeș

Dan HENEGAR

Publicat

acum 6 ore

în

22 martie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia a realizat a doua victorie externă consecutivă la Under 17 și a suferit un eșec la Under 19, în dubla de la Caransebeș În meciurile contând pentru etapa a 17-a a Campionatelor de juniori organizate de FRF, CSM Unirea Alba Iulia a înregistrat, în dubla de la Caransebeș, o victorie la […]

Citește mai mult

Sport

VIDEO: Play-off incendiar pentru promovarea în Liga 2! Poli Timișoara, la 3 puncte de CSM Unirea Alba Iulia și 4 de Metalurgistul Cugir!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 7 ore

în

22 martie 2026

De

Se anunță un play-0ff incendiar pentru promovarea în Liga 2: Poli Timișoara fiind la 3 puncte de CSM Unirea Alba Iulia și la 4 de Metalurgistul Cugir, reprezentantele Albei! Vorbim de calcule făcute după Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia, scor 0-0, în derby-ul Seriei 7! CSM Unirea Alba Iulia nu-și permite sub nicio […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia 0-0, în derby-ul pentru Liga 2 | Nul cu regrete mari pentru „alb-negri”, în inferioritate din minutul 73!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 20 de ore

în

21 martie 2026

De

Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia 0-0, în derby-ul pentru Liga 2 | Nul cu regrete mari pentru „alb-negri”, rămași în inferioritate din minutul 73! Poli Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia, derby-ul Seriei 7 din Liga 3, s-a încheiat cu o remiză albă, un rezultat nemulțumitor pentru „alb-negri”, ținând cont de aspectul confruntării […]

Citește mai mult