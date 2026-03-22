Antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez, contract prelungit cu doi ani cu campioana Volei Alba Blaj

Antrenorul principal Guillermo Naranjo Hernández, încă doi ani pe banca campioanei României!

Volei Alba Blaj, deținătoarea eventului național, este în cursă în stagiunea curentă pentru câștigarea ambelor trofee. Echipa din „Mica Romă” va disputa, în 5 aprilie, finala Cupei României, cu Dinamo, și este calificată în semifinalele Diviziei A1

Spaniolul Guillermo Naranjo Hernandez, selecționerul reprezentativei de volei feminin a României, a fost instalat pe banca tehnică a formației ardelene la începutul anului 2025.

Consiliul de Administrație al CSM Volei Alba Blaj a aprobat prelungirea contractului antrenorului principal Guillermo Naranjo Hernández, care va continua să conducă echipa campioană până la finalul sezonului 2027/2028!

De la sosirea sa la Blaj, în prima zi a anului 2025, Guillermo Naranjo Hernández s-a dovedit a fi alegerea ideală pentru ambele părți. În sezonul trecut, sub conducerea sa, Volei Alba Blaj a cucerit titlul de campioană, Cupa României și a jucat finala Cupei CEV. Aceste performanțe marchează cel mai reușit sezon din cariera tehnicianului spaniol și una dintre cele mai de succes perioade din istoria clubului ardelean.

„Continuarea colaborării cu Guillermo Naranjo Hernández este cea mai bună soluție pentru echipa noastră și o garanție că, și în sezoanele viitoare, CSM Volei Alba Blaj va lupta pentru toate trofeele puse în joc în România, menținând clubul la cel mai înalt nivel voleibalistic„, a transmis Volei Alba Blaj

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI