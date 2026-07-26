Accident rutier la Aiud: Femeie, transportată la spital după impactul dintre două autoturisme. Greșeala făcută de o șoferiță

O femeie de 30 de ani a fost rănită și transportată la spital în urma unui accident rutier produs sâmbătă după-amiază, 25 iulie 2026, pe DN 1, în municipiul Aiud.

În eveniment au fost implicate două autoturisme.

Potrivit IPJ Alba, la data de 25 iulie 2026, în jurul orei 16.37, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 1, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că, pe DN 1, la kilometrul 406 + 40 de metri, în mediul urban, o femeie, în vârstă de 32 de ani, din localitatea Aiudul de Sus, în timp ce conducea un autoturism, pe direcția de mers Aiud – Teiuș, nu s-ar fi asigurat corespunzător la efectuarea virajului la stânga și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani, din localitatea Gârbova de Jos, care era angajat regulamentar în depășire.

În urma evenimentului rutier, o femeie, în vârstă de 30 de ani, din municipiul Aiud, pasageră în autoturismul condus de tânărul de 21 de ani a suferit leziuni corporale și a fost transportată la spital.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

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