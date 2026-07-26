Curier Județean

UPDATE VIDEO | Incendiu în localitatea Măgina: O filigorie, cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii din Aiud

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Incendiu în localitatea Măgina: O filigorie, cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii din Aiud

Pompierii din Aiud intervin în localitatea Măgina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o filigorie, duminică, 26 iulie 2026.

Conform ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în loc. Magina.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (filigorie).

Forțele alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE ISU Alba:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 60mp. Totodată au fost evacuate 10 butelii aflate pe un rastel, în proximitatea producerii incendiului.

Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului.

UPDATE IPJ Alba:

Traficul rutier este blocat pe DJ 107 M, pe raza localității Măgina, din cauza unui incendit izbucnit la o anexă gospodărească. Conducătorii auto sunt rugați să respecte indicațiile polițiștilor și să evite deplasarea pe acest sector de drum, până la reluarea circulației în condiții de siguranță.

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