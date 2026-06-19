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România, la egalitate cu Portugalia și Slovenia la nivelul de trai. Date Eurostat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 55 de minute

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România, la egalitate cu Portugalia și Slovenia la nivelul de trai. Date Eurostat

România a atins 86% din media Uniunii Europene la consumul individual real pe cap de locuitor, un indicator utilizat de Eurostat pentru măsurarea nivelului de trai. Datele sunt prezentate într-o analiză publicată de cotidianul bulgar Trud și preluată de Rador.

Conform datelor Eurostat, România se află la același nivel cu Portugalia și Slovenia după acest indicator, depășind mai multe state din regiune.

Totodată, nivelul prețurilor din România se situează la 58,9% din media Uniunii Europene, ceea ce face ca România să fie mai ieftină decât Bulgaria, unde prețurile sunt la 60% din media europeană, scrie Adevărul. 

Bulgaria a ajuns la 77% din media UE

Potrivit Eurostat, Bulgaria a ajuns la 77% din media UE în ceea ce privește consumul individual real pe cap de locuitor, depășind Estonia (74%), Letonia (73%) și Ungaria (73%).

Datele arată că Bulgaria a recuperat treptat decalajul față de media europeană în ultimul deceniu. În 2015, consumul individual real din Bulgaria reprezenta doar 55% din media UE, iar în 2025 a ajuns la 77%.

Eurostat subliniază că indicatorul consumului individual real reflectă mai bine bunăstarea materială a gospodăriilor decât PIB-ul pe cap de locuitor, deoarece include bunurile și serviciile consumate efectiv de populație, inclusiv cele furnizate de stat, precum sănătatea și educația.

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