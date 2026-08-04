Noul director interimar al Direcției Cheltuieli din Primăria Alba Iulia. Maria-Alina Petean preia funcția: ,,Are o experiență îndelungată în domeniul financiar al administrației publice”

Noul director interimar al Direcției Cheltuieli din cadrul Primăriei Alba Iulia, începând cu data de 1 august 2026, este doamna Maria-Alina Petean, fosta șefă a Serviciului Economic.

Despre această numire, Flaviu Buta, purtătorul de cuvânt al administrației locale, a precizat că alegerea a fost făcută având în vedere experiența profesională și activitatea desfășurată de Maria-Alina Petean în cadrul instituției.

,,Are o experiență îndelungată în domeniul financiar al administrației publice”

„Doamna Maria-Alina Petean a fost desemnată director interimar al Direcției Cheltuieli deoarece experiența profesională și activitatea desfășurată în cadrul direcției o recomandă pentru această responsabilitate. A ocupat funcția de șef serviciu, fiind practic al doilea om din direcție, și are o experiență îndelungată în domeniul financiar al administrației publice.”, a explicat acesta.

Merită menționat faptul că numirea are caracter interimar, până la organizarea concursului pentru ocuparea postului, în condițiile prevăzute de lege

,,Numirea are caracter interimar, până la organizarea concursului pentru ocuparea postului, în condițiile prevăzute de lege.”, a mai precizat Flaviu Buta, purtătorul de cuvânt al Primăriei Alba Iulia.

Reamintim că, Anton Carmen Maria, care ocupa funcția de șef serviciu financiar în cadrul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia, a fost numită interimar în funcția de director executiv al Direcției Cheltuieli (n.r. Direcția Economică) din cadrul Primăriei Alba Iulia, în luna iulie 2026, după ce Emilia Oprean a părăsit acest post.

Totuși, aceasta nu mai ocupă funcția de director executiv interimar al Direcției Cheltuieli din cadrul Primăriei Alba Iulia de la data de 1 august. Decizia a fost luată din motive personale.

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