Care sunt cele 5 comune din Alba unde alegerile locale depind de doar câteva sute de voturi: Date oficiale actualizate

Harta electorală a județului Alba scoate în evidență depopularea accentuată a comunităților rurale, în special a celor din zona montană. Datele din Registrul Electoral, actualizate la 31 iulie 2026, arată că în cinci comune numărul cetățenilor cu drept de vot este sub pragul de 500.

Cea mai mică unitate administrativ-teritorială din județ este comuna Ceru-Băcăinți, care figurează în Registrul Electoral cu doar 191 de alegători. Pe locul următor se află Ocoliș, cu 418 cetățeni cu drept de vot.

Clasamentul este completat de Întregalde și Ohaba, fiecare cu câte 461 de alegători, în timp ce în Râmeț sunt înscrise 462 de persoane cu drept de vot.

Numărul redus de alegători are efecte directe asupra vieții politice și administrative din aceste localități. În comunele cu populație foarte mică, mandatele din consiliile locale pot fi obținute cu un număr redus de voturi, ceea ce face ca fiecare vot să aibă o pondere semnificativă în rezultatul alegerilor.

În același timp, depopularea pune presiune și asupra administrațiilor locale. Cu o bază redusă de contribuabili și venituri proprii limitate, primăriile din aceste comune întâmpină dificultăți în acoperirea cheltuielilor de funcționare și depind într-o măsură importantă de transferurile și alocările de la bugetul județean sau de la bugetul de stat.

Fenomenul reflectă tendințe demografice mai ample: îmbătrânirea populației, scăderea numărului de tineri și migrația acestora către centrele urbane sau în străinătate.

În acest context, situația comunelor cu câteva sute de alegători readuce în atenție o temă sensibilă pentru administrația publică: oportunitatea unei reorganizări administrativ-teritoriale și viabilitatea pe termen lung a celor mai mici comune din România.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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