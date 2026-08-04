UPDATE FOTO | Accident rutier pe DN1, la ieșirea din Unirea: Un autoturism și o cisternă care transporta motorină, implicate. Traficul rutier este bloat

Accident rutier pe DN1, la ieșirea din Unirea: Un autoturism și o cisternă care transporta motorină, implicate. Intervine un echipaj SMURD

Un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și o cisternă încărcată cu motorină s-a produs marți, 4 august 2026, la ieșirea din localitatea Unirea, pe DN1.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs la ieșire din loc. Unirea pe DN1.

În accident sunt implicate un autoturism și o cisternă (care transportă motorină), fără scurgeri de carburant, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si SVSU Ocna Mureș.

UPDATE IPJ Alba:

Traficul rutier este blocat pe DN 1, pe raza localității Unirea, din cauza unui eveniment rutier. Din primele informații, ar fi implicate un autoturism și o autocisternă. Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.

UPDATE ISU Alba 2:

La locul producerii evenimentului sunt asistați medical ambii șoferi.

UPDATE FINAL ISU Alba

Ambii conducători auto, asistați medical, refuză transportul la spital.

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