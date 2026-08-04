Ştirea zilei

Foto | Alba Iulia, două săptămâni sub semnul tragediilor rutiere: Două vieți pierdute și un șir de accidente care ridică din nou problema siguranței în trafic

Ioana Oprean

Publicat

acum 38 de minute

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Alba Iulia, două săptămâni sub semnul tragediilor rutiere: Două vieți pierdute și un șir de accidente care ridică din nou problema siguranței în trafic

Mai multe accidente rutiere grave într-un interval scurt au readus în prim-plan vulnerabilitatea participanților la trafic în Alba Iulia. Două persoane și-au pierdut viața, iar alte victime au ajuns la spital după coliziuni produse în diferite zone ale municipiului și la intrările în oraș.

Alba Iulia traversează o perioadă neagră în ceea ce privește accidentele rutiere. Într-un interval de câteva săptămâni, șoselele municipiului și zonele de acces au fost scena unor evenimente grave, soldate cu morți și răniți.

14 iulie 2026: O femeie de 62 de ani, ucisă pe trecerea de pietoni

Primul dintre cazurile care au șocat municipiul s-a produs în 14 iulie, pe strada Tudor Vladimirescu. O femeie de 62 de ani traversa regulamentar pe trecerea de pietoni când a fost lovită de un autoturism. Impactul a fost fatal.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat momentul în care femeia a început traversarea și a fost izbită de mașină.

21 iulie 2026: Carambol cu patru mașini la Oarda

O săptămână mai târziu, traficul de la intrarea în Alba Iulia a fost dat peste cap de un accident în care au fost implicate patru autoturisme. Evenimentul s-a produs pe DN 1, în zona Oarda, lângă benzinăria Petrom.

O femeie de 66 de ani, pasageră într-unul dintre autoturisme, a suferit leziuni și a fost transportată la spital.

Accidentul a pornit de la o coliziune între două mașini, iar unul dintre autoturisme a fost proiectat pe celălalt sens de mers, intrând în impact cu alte vehicule.

3 august 2026: Tragedie pe Calea Moților

Cel mai recent și cel mai grav episod s-a produs luni dimineață, 3 august 2026, pe Calea Moților, în zona Kaufland. Un bărbat de 73 de ani a fost prins sub un TIR și, în ciuda intervenției echipajelor de urgență, a decedat.

Victima traversa regulamentar, pe trecerea de pietoni, când a fost lovită. Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere.

foto – cu rol ilustrativ (arhivă)

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