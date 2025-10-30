România, în vizorul Consiliului Europei: Discriminarea împotriva persoanelor LGBTI și romilor rămâne o problemă majoră
România, în vizorul Consiliului Europei pentru discriminare și ură anti-LGBT
Consiliul Europei a transmis joi un set amplu de recomandări României, vizând consolidarea protecției împotriva discriminării și îmbunătățirea legislației privind drepturile persoanelor vulnerabile. În raportul realizat de Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI), România este încurajată să pună în aplicare un sistem național de monitorizare a incidentelor rasiste și anti-LGBT, în special în unitățile de învățământ.
Totodată, autoritățile sunt îndemnate să colecteze date detaliate, defalcate pe gen, pentru a putea înțelege și gestiona mai eficient cazurile de discriminare.
ECRI recomandă Guvernului ca, în următorii doi ani, să elaboreze un cadru legal clar pentru recunoașterea juridică a genului, stabilind totodată orientări precise pentru furnizarea de asistență medicală afirmativă din perspectiva genului.
Aceste măsuri ar urma să aducă România mai aproape de standardele europene în ceea ce privește drepturile omului și egalitatea de tratament. Raportul ECRI analizează progresul făcut de țara noastră în combaterea discursului instigator la ură, a infracțiunilor motivate de ură și a discriminării împotriva grupurilor vulnerabile, precum romii, persoanele LGBTI, migranții și cei cu origini migratorii.
Documentul subliniază că, de la ultimul raport din 2019, România a înregistrat progrese importante în mai multe domenii. Printre acestea se numără promovarea educației incluzive, adoptarea unei legi penale specifice împotriva discursului anti-romi, dar și implementarea unei abordări mai coordonate pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei și radicalizării.
De asemenea, autoritățile au stabilit proceduri mai clare pentru gestionarea cazurilor de violență școlară, inclusiv a hărțuirii fizice și cibernetice.
Pe de altă parte, ECRI atrage atenția că problema discriminării persoanelor LGBTI rămâne una majoră. În continuare, cuplurile de același sex nu beneficiază de recunoaștere legală, iar legislația nu definește clar condițiile pentru recunoașterea juridică a genului. Totodată, lipsesc ghiduri oficiale pentru furnizarea serviciilor medicale destinate persoanelor trans, ceea ce duce la o aplicare neuniformă a drepturilor acestora.
Raportul mai evidențiază faptul că, deși Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) funcționează conform recomandărilor europene, instituția continuă să se confrunte cu resurse financiare și umane insuficiente, ceea ce limitează eficiența acțiunilor sale.
ECRI urmează să evalueze progresele României până la mijlocul lunii martie 2025, iar implementarea recomandărilor va fi monitorizată în următorii doi ani. Prin aceste propuneri, Consiliul Europei își propune să sprijine România în consolidarea unei societăți mai incluzive, în care discriminarea, intoleranța și discursul de ură să fie combătute eficient atât la nivel legislativ, cât și instituțional.
Sursa foto: Arhivă
