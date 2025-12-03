România, în topul țărilor care beneficiază de fonduri UE pentru Apărare. La ce valoare se ridică împrumutul acordat

Comisia Europeană a anunțat luni că a primit planurile de investiții în domeniul apărării din partea celor 19 state membre care s-au înscris în programul SAFE, mecanismul de împrumuturi conceput pentru a sprijini achizițiile militare comune la nivelul Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, care a subliniat că multe dintre state au inclus în documente și finanțări destinate Ucrainei.

Potrivit acestuia, nu este vorba despre sume simbolice, ci despre investiții de ordinul miliardelor de euro. Kubilius a descris SAFE drept un instrument „vital pentru pregătirea de apărare a UE și pentru consolidarea bazei industriale europene de profil”, precizând că sprijinul pentru Ucraina a depășit așteptările inițiale.

Programul SAFE pune la dispoziția statelor membre împrumuturi în valoare totală de 150 de miliarde de euro, destinate achizițiilor militare comune – o direcție strategică prin care UE urmărește să-și modernizeze industria de apărare și să reducă dependența de furnizori din afara Europei.

În prima alocare, Polonia este țara care va beneficia de cea mai mare sumă, 43,734 miliarde de euro. România se situează pe locul al doilea, cu o finanțare de 16,680 miliarde de euro, urmată îndeaproape de Franța (16,216 miliarde de euro) și Italia (14,900 miliarde de euro).

La polul opus, cele mai mici sume au fost aprobate pentru Danemarca (46,8 milioane de euro) și Grecia (787,7 milioane de euro). Finlanda și Spania vor primi fiecare câte aproximativ un miliard de euro.

Comisia Europeană a reamintit că, pentru a fi eligibile, proiectele comune trebuie să respecte condiția ca 65% din componentele sistemelor de armament achiziționate să fie produse în Europa. Totodată, deși împrumuturile SAFE pot fi accesate exclusiv de statele membre ale UE, țările candidate sau potențial candidate pot participa la procedurile comune de achiziții.

Kubilius a amintit și faptul că programul se aliniază obiectivelor de capabilități stabilite de NATO pentru fiecare stat aliat, subliniind că Europa trebuie să fie pregătită „pentru descurajarea oricărei forme de agresiune”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI