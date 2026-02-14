România, în recesiune tehnică: Ce este și care sunt diferențele față de cea economică
România a intrat oficial în recesiune tehnică, fiind vorba de o situație care definește scăderea produsul uiintern brut (PIB-ul) unei țări pentru două trimestre consecutive, comparativ cu trimestrul anterior.
Recesiunea tehnică este diferită față de cea economică, deoarece se ia în calcul doar PIB-ul, nu și venitul personal al populației, ocuparea forței de muncă, producția industrială și volumul vânzărilor angro și cu amănuntul, scrie Curs De Guvernare.
În fiscalitate, un trimestru este o perioadă de 3 luni din calendarul financiar al unei companii. Trimestrial, companiile realizează rapoarte financiare și plătesc dividende. Practic, un trimestru reprezintă o pătrime din an, calendarul standard fiind împărțit astfel:
-T1 (ianuarie, februarie și martie)
-T2 (aprilie, mai și iunie)
-T3 (iulie, august și septembrie)
-T4 (octombrie, noiembrie și decembrie)
De exemplu, dacă PIB-ul scade în T2 și T3, economia sa se afla în recesiune tehnică. În general, când se vorbește despre recesiune, se referă recesiune tehnică, deoarece se are în vedere o scădere consecutivă a PIB-ului timp de două trimestre.
Ce este recesiunea economică
De regulă, economiștii definesc diferit recesiunea propriu-zisă. Uneori, chiar și diverse țări definesc în mod diferit acest concept economic.
În Statele Unite ale Americii, Biroul Național de Cercetare Economică (NBER) definește recesiunea economică drept „o scădere semnificativă a activității economice, răspândită în întreaga economie, care durează mai multe luni, vizibilă în PIB-ul real, în venitul real, ocuparea forței de muncă, producția industrială și vânzările angro și cu amănuntul”
Pentru a stabili dacă este recesiune sau nu, comitetul pune un accent deosebit pe doi parametri lunari care măsoară activitatea în întreaga economie: venitul personal al populației și ocuparea forței de muncă
În afară de acești doi parametri, specialiștii folosesc alți doi indicatori, legați în principal de producție și de mărfuri: producția industrială și volumul vânzărilor angro și cu amănuntul
Criza COVID-19 și recesiunea
Pentru a înțelege mai bine ce este recesiunea tehnică și cum se deosebește de recesiunea propriu-zisă a economiei putem folosi un exemplu recent. Pandemia de COVID-19 din anul 2020 și restricțiile de sănătate publică impuse au dus la o scădere profundă a activității economice, motiv pentru care NBER a anunțat că SUA au trecut printr-o recesiune în perioada martie-aprilie 2020, în ciuda faptului că aceasta a durat doar două luni, fiind cea mai scurtă recesiune din istoria SUA.
În 2022, mulți analiști economice au dezbătut dacă economia SUA se afla în recesiune, dat fiind faptul că unii indicatori arătau că ar fi recesiune, în vreme ce alții nu. De exemplu, deși economia a îndeplinit criteriile definiției tehnice a recesiunii (două trimestre consecutive de creștere negativă), alți indicatori economici arătau că economia nu este în recesiune.
Astfel, ocuparea forței de muncă a continuat să crească, chiar dacă PIB-ul s-a contractat. De asemenea, deși venitul real a scăzut în 2022, acest fapt s-a datorat dispariției ajutoarelor oferite în contextul pandemiei de COVID-19 (excluzând aceste plăți, venitul populației a continuat să crească). Așadar, economia SUA nu s-a aflat în recesiune.
Ce este recesiunea tehnică și cum este definită recesiunea economică
În Europa, Rețeaua pentru Ciclurile Economice din Zona Euro (Euro Area Business Cycle Network – EABCN), alcătuită din economiști de la marile bănci naționale din Uniunea Europeană, definește recesiunea economică drept „o perioadă de scădere semnificativă a activității”.
„Majoritatea recesiunilor identificate prin procedurile Comitetului nostru constau în două sau mai multe trimestre de declin al PIB-ului real, însă scăderea PIB-ului nu este singurul indicator utilizat. De pildă, Comitetul a identificat perioada cuprinsă între primul trimestru din 1980 și al treilea trimestru din 1982 drept recesiune, chiar dacă PIB-ul real a crescut în anumite trimestre în acea perioadă, iar PIB-ul era mai ridicat la finalul perioadei de recesiune decât la început. Un alt exemplu: Comitetul nu a declarat recesiune pentru 2001 sau 2003, deși datele de atunci păreau să indice un declin al activității economice”, explică specialiștii.
Totodată, ei mai arată că nu consideră neapărat că recesiunea are loc atunci când PIB-ul scade pentru două trimestre consecutive deoarece EABCN nu pune semnul egal între PIB și evoluția activității economice.
„În primul rând, folosim o serie de indicatori, în special ocuparea forței de muncă. În al doilea rând, luăm în calcul profunzimea declinului activității economice”, spun ei.
În schimb, în Marea Britanie, recesiunea este definită drept două sau mai multe trimestre consecutive de scădere a PIB-ului. Cu alte cuvinte, în Regatul Unit, definiția folosită pentru recesiunea economică este cea a recesiunii tehnice.
România, în recesiune tehnică
România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).
Conform statisticii oficiale, în trimestrul IV 2025, PIB-ul a scăzut cu 1,9% față de trimestrul III 2025, pe serie ajustată sezonier și în funcție de numărul de zile lucrătoare. De asemenea, în trimestrul III 2025, economia înregistrase deja un recul față de trimestrul anterior, ceea ce confirmă intrarea în recesiune tehnică — definită ca două trimestre consecutive de contracție economică.
