România, în pragul unui șoc economic? Expert: „Euro ar putea ajunge la 10 lei, iar dobânzile la 20%”

Presiunile de pe piețele europene ale titlurilor de stat, deprecierea euro, intervențiile BNR pentru susținerea leului și posibila reducere a fondurilor europene ar putea amplifica vulnerabilitățile economiei românești. Economistul Radu Georgescu avertizează că, în lipsa unor corecții economice, România s-ar putea confrunta cu o depreciere puternică a leului și cu o creștere abruptă a dobânzilor.

„Europa are mari probleme financiare.

Nu, nu este vorba despre încercările eșuate ale României de a forma un guvern.

Este vorba despre titlurile de stat emise de țările din Europa.

Dobânzile titlurilor de stat ale Germaniei sunt la cel mai mare nivel din ultimii 20 de ani.

La fel și cele ale Regatului Unit.

La fel și cele ale Italiei.

La fel și cele ale Spaniei.

Dar cea mai mare problemă o are Franța.

Investitorii vând titlurile de stat ale Franței și cumpără dolari americani și franci elvețieni.

Euro scade accelerat față de dolarul american și francul elvețian.

Se pune problema ca Banca Centrală Europeană să cumpere titlurile de stat ale Franței, ca ultimă soluție.

Pentru ca titlurile de stat emise de țările din zona euro să devină atractive, Banca Centrală Europeană a crescut dobânda de referință.

Acum, despre România.

România, ca de obicei, este în pom, iar pomul este în aer.

Cursul euro este ținut artificial de BNR, care vinde miliarde de euro din rezervele României.

Dobânzile la lei sunt ținute artificial tot de BNR.

Ieri, paradoxal, BNR a menținut dobânda de referință, în condițiile în care toate băncile centrale importante de pe planeta Pământ au crescut dobânda de referință în ultimele două luni.

Aceste lucruri, combinate, fac România total neatractivă pentru orice investitor de pe planeta Pământ.

Investițiile străine în România, în 2026, au scăzut cu 80% față de 2025!

Ups!

Niciun investitor care știe puțină aritmetică nu investește într-o țară în care randamentul banilor este sub inflație și în care moneda este ținută artificial.

Bonus

Fondurile europene, pe care s-a bazat România în ultimii 15 ani, se termină.

PNRR se termină.

Iar pentru anii viitori, fondurile europene se vor reduce accelerat, deoarece țările care cotizau cel mai mult, Germania și Franța, nu mai vor să arunce banii pe fereastră.

În curând, se vor sparge toate anomaliile economice din România.

Cursul euro și dobânzile vor ajunge la valorile normale.

Nu ar fi niciun șoc ca, peste 12 luni, cursul euro să fie de 10 lei, iar dobânzile la lei să fie de 20%.

Concluzii

În ultimii 15 ani, România și-a bătut joc de toate regulile economice.

Acum, economia a început să-și bată joc de România”, afirmă economistul Radu Georgescu într-o postare publicată în mediul online.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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