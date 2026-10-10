România, în pragul unui șoc economic? Expert: „Euro ar putea ajunge la 10 lei, iar dobânzile la 20%”
România, în pragul unui șoc economic? Expert: „Euro ar putea ajunge la 10 lei, iar dobânzile la 20%”
Presiunile de pe piețele europene ale titlurilor de stat, deprecierea euro, intervențiile BNR pentru susținerea leului și posibila reducere a fondurilor europene ar putea amplifica vulnerabilitățile economiei românești. Economistul Radu Georgescu avertizează că, în lipsa unor corecții economice, România s-ar putea confrunta cu o depreciere puternică a leului și cu o creștere abruptă a dobânzilor.
„Europa are mari probleme financiare.
Nu, nu este vorba despre încercările eșuate ale României de a forma un guvern.
Este vorba despre titlurile de stat emise de țările din Europa.
Dobânzile titlurilor de stat ale Germaniei sunt la cel mai mare nivel din ultimii 20 de ani.
La fel și cele ale Regatului Unit.
La fel și cele ale Italiei.
La fel și cele ale Spaniei.
Dar cea mai mare problemă o are Franța.
Investitorii vând titlurile de stat ale Franței și cumpără dolari americani și franci elvețieni.
Euro scade accelerat față de dolarul american și francul elvețian.
Se pune problema ca Banca Centrală Europeană să cumpere titlurile de stat ale Franței, ca ultimă soluție.
Pentru ca titlurile de stat emise de țările din zona euro să devină atractive, Banca Centrală Europeană a crescut dobânda de referință.
Acum, despre România.
România, ca de obicei, este în pom, iar pomul este în aer.
Cursul euro este ținut artificial de BNR, care vinde miliarde de euro din rezervele României.
Dobânzile la lei sunt ținute artificial tot de BNR.
Ieri, paradoxal, BNR a menținut dobânda de referință, în condițiile în care toate băncile centrale importante de pe planeta Pământ au crescut dobânda de referință în ultimele două luni.
Aceste lucruri, combinate, fac România total neatractivă pentru orice investitor de pe planeta Pământ.
Investițiile străine în România, în 2026, au scăzut cu 80% față de 2025!
Ups!
Niciun investitor care știe puțină aritmetică nu investește într-o țară în care randamentul banilor este sub inflație și în care moneda este ținută artificial.
Bonus
Fondurile europene, pe care s-a bazat România în ultimii 15 ani, se termină.
PNRR se termină.
Iar pentru anii viitori, fondurile europene se vor reduce accelerat, deoarece țările care cotizau cel mai mult, Germania și Franța, nu mai vor să arunce banii pe fereastră.
În curând, se vor sparge toate anomaliile economice din România.
Cursul euro și dobânzile vor ajunge la valorile normale.
Nu ar fi niciun șoc ca, peste 12 luni, cursul euro să fie de 10 lei, iar dobânzile la lei să fie de 20%.
Concluzii
În ultimii 15 ani, România și-a bătut joc de toate regulile economice.
Acum, economia a început să-și bată joc de România”, afirmă economistul Radu Georgescu într-o postare publicată în mediul online.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Premierul desemnat, Luca Niculescu: Joi intenţionez să depun programul şi lista de miniştri
Premierul desemnat, Luca Niculescu: Joi intenţionez să depun programul şi lista de miniştri Premierul desemnat, Luca Niculescu, a anunțat vineri seară că va depune joi, în Parlament, Programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul Executiv. ,,Suntem în program. (…) Ieri au fost primele discuţii cu partidele, discuţii constructive, de substanţă. Vor continua şi […]
Furtuna Felicia lovește Europa: Aduce ploi și vânt puternic și temperaturi în scădere în România
Furtuna Felicia lovește Europa: Aduce ploi și vânt puternic și temperaturi în scădere în România Vremea se va răci în mare parte din țară pe parcursul săptămânii viitoare, astfel că regimul termic se va apropia de normalul perioadei. Probabilitatea cea mai mare pentru înnorări și ploi va fi în centrul, sudul și estul țării. Cantitățile […]
De la pensia de invaliditate la cea pentru limită de vârstă în 2026: Ce se schimbă și ce trebuie să știe beneficiarii
De la pensia de invaliditate la cea pentru limită de vârstă în 2026: Ce se schimbă și ce trebuie să știe beneficiarii Pentru pensionarii de invaliditate, momentul în care ating vârsta standard de pensionare este o etapă administrativă importantă. Pensia nu dispare și nu trebuie cerută din nou. Valoarea ei se poate însă modifica, uneori […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România, în pragul unui șoc economic? Expert: „Euro ar putea ajunge la 10 lei, iar dobânzile la 20%”
România, în pragul unui șoc economic? Expert: „Euro ar putea ajunge la 10 lei, iar dobânzile la 20%” Presiunile de...
Premierul desemnat, Luca Niculescu: Joi intenţionez să depun programul şi lista de miniştri
Premierul desemnat, Luca Niculescu: Joi intenţionez să depun programul şi lista de miniştri Premierul desemnat, Luca Niculescu, a anunțat vineri...
Știrea Zilei
Update | Poliția din Alba a fost sesizată că un elicopter s-ar fi prăbușit în zona Cheile Ordâncușei – Peștera lui Ionele, din comuna Gârda de Sus: Ce au transmis reprezentanții ROMATSA
Poliția din Alba a fost sesizată că un elicopter s-ar fi prăbușit în zona Cheile Ordâncușei – Peștera lui Ionele,...
Incidentele antisemite, antirome și xenofobe pot fi raportate pe Platforma Stop Rasism – stoprasism.ro. Cum funcționează
Incidentele antisemite, antirome și xenofobe pot fi raportate pe Platforma Stop Rasism – stoprasism.ro. Cum funcționează Platforma Stop Rasism –...
Curier Județean
10-11 octombrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
10-11 octombrie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul...
Accident feroviar la Șard: Impact între unn tren de călători și un autoturism cu 4 pasageri
Accident feroviar la Șard: Impact între unn tren de călători și un autoturism cu 4 pasageri Un accident feroviar a...
Politică Administrație
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...