România cumpără 20 de trenuri electrice și 16 locomotive noi. Investiția este de peste 250 de milioane de euro. Pe ce rute vor fi introduse

Ioana Oprean

Contractele de finanţare cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară pentru achiziţia a 20 de rame electrice interregionale şi a 16 locomotive electrice au fost semnate miercuri, 22 aprilie 2026, a anunțat Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, în urmă cu câteva zile.

„Am semnat contractele de finanţare cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară pentru achiziţia a 20 de rame electrice interregionale şi a 16 locomotive electrice, investiţii majore prin care accelerăm modernizarea transportului feroviar din România şi oferim cetăţenilor servicii publice la standarde europene”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că, începând chiar din acest an, noile rame electrice vor fi introduse treptat în circulaţie, pe rute strategice care conectează regiunile istorice ale ţării: Cluj-Napoca – Sighişoara – Braşov; Cluj-Napoca – Alba Iulia – Simeria – Târgu Jiu – Craiova; Braşov – Ploieşti – Buzău – Focşani – Bacău – Paşcani – Iaşi / Suceava; Galaţi – Brăila – Constanţa – Mangalia, precum şi Bucureşti – Călăraşi.

De asemenea, pe măsură ce lucrările de electrificare aflate în execuţie vor fi finalizate, trenurile vor circula şi pe rute suplimentare esenţiale pentru dezvoltarea mobilităţii regionale, respectiv Oradea – Cluj-Napoca – Braşov şi Cluj-Napoca – Craiova – Calafat.

În paralel, cele 16 locomotive electrice vor asigura serviciul pe rute de lung parcurs esenţiale pentru conectivitatea naţională: Dej – Braşov – Bucureşti – Constanţa; Timişoara – Arad – Braşov – Bucureşti – Constanţa; Timişoara – Cluj-Napoca – Iaşi; Iaşi / Suceava – Bucureşti – Constanţa.

„Valoarea cumulată a acestor investiţii depăşeşte 250 de milioane de euro, inclusiv TVA. Aceste proiecte au fost iniţial prevăzute pentru finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, iar ulterior au fost transferate către Fondul pentru Modernizare, unde beneficiază de finanţare 100%, inclusiv pentru TVA”.

