România ar putea trimite trupe în Groenlanda, după avertismentul lui Trump. Radu Miruță: „Decizia se va lua în CSAT”

Radu Miruță, ministrul Apărării, a vorbit luni, 12 ianuarie 2026, despre scenariile în care România ar putea detașa trupe în Groenlanda, în cazul unei ofensive din partea SUA.

„Acest lucru s-ar întâmpla prin invocarea Articolului 5. O altă situație ar fi „o coaliție de voință”, trimitem trupe acolo fără incovarea art. 5. Decizia se va lua în CSAT”, a precizat Miruță la Antena 3.

Europa ar putea desfășura trupe în Groenlanda

Downing Street poartă discuții cu aliații europeni privind o posibilă desfășurare de forțe militare în Groenlanda, pentru a consolida securitatea în Arctica și a răspunde preocupărilor președintelui american Donald Trump, relatează The Telegraph.

Potrivit publicației britanice, conducerea militară a NATO elaborează planuri pentru o potențială misiune pe insulă, pe care Trump a amenințat public că ar putea să o preia, invocând motive de securitate.

Oficialii britanici s-au întâlnit în ultimele zile cu omologii lor din țări precum Germania și Franța pentru a începe pregătirile.

Planurile, aflate încă într-o fază incipientă, ar putea implica trimiterea de soldați britanici, nave de război și aeronave pentru a proteja Groenlanda de potențialele amenințări din partea Rusiei și Chinei. Țările europene speră că o prezență militară mai puternică în Arctica îl va convinge pe Trump să renunțe la orice plan de anexare a insulei cu importanță strategică.

Donald Trump amenință: “Într-un fel sau altul, Groenlanda va fi a noastră”

Președintele american Donald Trump și-a reiterat dorința de anexare a Groenlandei într-un interviu acordat presei din Air Force One.

Trump spune că dacă SUA nu vor anexa Groenlanda, o vor face Rusia sau China.

„Dacă nu luăm Groenlanda, China sau Rusia o vor lua. Nu intenționez să las asta să se întâmple. Într-un fel sau altul, Groenlanda va fi a noastră.”

