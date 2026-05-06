România a închis 24 dintre cele 25 de comitete din procesul de aderare la OCDE

România a închis 24 dintre cele 25 de comitete din procesul de aderare la OCDE și se află pe primul loc între statele care au început negocierile în 2022 – 2023, apropiindu-se de etapa finală a aderării, a declarat, marți, 5 mai 2026 secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Luca Niculescu, coordonator național pentru aderare.

„Unde ne aflăm în procesul de aderare? După cum știți, procesul de aderare la OCDE nu este unul ușor. Este un parcurs care necesită angajament, reziliență și o viziune clară asupra viitorului. Organizația are standarde foarte riguroase pe care statele trebuie să le îndeplinească, iar pentru România acest lucru înseamnă alinierea politicilor și cadrului legislativ național la cele mai înalte standarde internaționale, într-o gamă largă de domenii. Mă bucur să pot spune că facem progrese substanțiale.

De când România a primit invitația de a începe procesul de aderare, în 2022, am lucrat îndeaproape cu toate comitetele OCDE implicate în evaluarea României, pe baza foii de parcurs a aderării. Până acum am închis cu succes 24 dintre aceste comitete, ceea ce înseamnă că suntem mai aproape ca oricând de atingerea obiectivului – 24 din 25, deci mai avem un singur pas. De asemenea, dintre cele opt țări care au început procesul de aderare în 2022 și 2023, România se află acum pe primul loc. În ciuda provocărilor politice, există oameni în administrația publică care își fac treaba” a afrimat Luca Niculescu.

El a menționat că printre reperele recente se numără finalizarea evaluărilor Comitetului pentru Afaceri Fiscale, al piețelor financiare și al investițiilor, unele dintre cele mai dificile comitete, deoarece implică analize detaliate ale politicilor fiscale, pensiilor private, asigurărilor, investițiilor și conduitei responsabile în afaceri.

„Progresul a fost posibil datorită unei conduceri clare și asumate la nivel politic în direcția aderării la OCDE. Din ianuarie 2022, aderarea a fost o prioritate comună în programele de guvernare ale tuturor partidelor din coaliție, iar adoptarea legilor necesare a fost posibilă și cu sprijinul Comisiei parlamentare speciale pentru OCDE”, a precizat Luca Niculescu.

Acesta a explicat că aderarea va aduce beneficii importante mediului de afaceri, prin creșterea predictibilității și a încrederii investitorilor, acces la rețele globale, modernizarea pieței și consolidarea măsurilor anticorupție, inclusiv prin aderarea la Convenția OCDE anti-mită. În plus, România va avea acces la peste 300 de comitete și grupuri de lucru ale organizației, unde sunt dezbătute politici și bune practici.

„Aderarea nu este doar un reper politic, ci o decizie strategică de a intra în rândul celor mai avansate economii ale lumii. Beneficiile înseamnă politici mai solide, un climat investițional mai atractiv și oportunități mai bune pentru afaceri”, a subliniat Luca Niculescu, adăugând că succesul depinde de continuarea reformelor și de colaborarea dintre guvern, mediul de afaceri și societate.

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

